https://ria.ru/20240527/pokupki-1948474942.html

Анализ: 78 млрд рублей россияне теряют из-за незнания как оспорить покупки

Анализ: 78 млрд рублей россияне теряют из-за незнания как оспорить покупки - РИА Новости, 27.05.2024

Анализ: 78 млрд рублей россияне теряют из-за незнания как оспорить покупки

В среднем за год жители России смогли бы дополнительно вернуть 78 миллиардов рублей за некачественные покупки и другие транзакции, если бы решили их оспорить по РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T00:00

2024-05-27T00:00

2024-05-27T00:00

россия

тинькофф. кредитные системы

олег павлов

общество

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В среднем за год жители России смогли бы дополнительно вернуть 78 миллиардов рублей за некачественные покупки и другие транзакции, если бы решили их оспорить по правилам платежных систем или в рамках закона о защите прав потребителей, говорится в совместном исследовании банка "Тинькофф" и общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива".Согласно данным, более половины опрошенных сталкивались с ситуациями, в которых нужно оспорить покупку или перевод, 24% из них — за последний год. Причины для возврата разные. У 88% опрошенных такая ситуация возникла из-за покупки товара или услуги, 20% нужно было вернуть перевод, а еще 12% — потеряли средства из-за мошенников.При неудачных покупках 21% россиян не пытаются вернуть деньги. Большинство не верят, что получится, не хотят тратить время или не знают, куда обратиться за помощью. Почти 80% опрошенных из тех, кто решил оспорить операцию, ответили, что смогли вернуть деньги за покупки и переводы. Причем самыми “эффективными” в вопросе возврата средств оказались люди в возрасте 35—44 года — 82% респондентов этого возраста ответили, что процедура возврата оказалась успешной.Примечательно, что молодые люди в возрасте 18—24 лет — единственные, кто не пытаются вернуть деньги, потому что не хотят тратить силы. Россияне старше 45 лет считают, что сами виноваты в спорной ситуации и не рассчитывают возврат.Женщины не пытаются вернуть деньги в основном, потому что не верят в результат (33%), а мужчины считают, что сами виноваты. Этот вариант выбрали 40% респондентов. Средний чек возврата такой операции составил 10,5 тысячи рублей, отмечается в исследовании.В полицию большинство респондентов готовы обращаться, если нужно вернуть от одной тысячи рублей, а в банк и к продавцу — от 500 рублей."Различные нарушения, которые имеют место на потребительском рынке, ежегодно приводят к десяткам и сотням тысяч судебных разбирательств и жалоб в уполномоченные органы. И это только официально зарегистрированные цифры. Одновременно развиваются недобросовестные и мошеннические практики, связанные с выманиваем у граждан денежных средств под различными предлогами", – отметил председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, слова которого приводятся в сообщении.Эксперт добавил, что в некоторых случаях, когда цена вопроса небольшая или потребитель не располагает временем и средствами для погружения в проблему и привлечения квалифицированной юридической помощи, он предпочитает смириться с потерей и оставить все как есть.По данным опроса, в 88% случаев люди столкнулись с необходимостью вернуть деньги за товар или услугу, которыми остались недовольны. Например, магазин продал сломанные наушники, продавец с маркетплейса прислал не ту модель телефона, авиакомпания отменила рейс или телевизор сломался через несколько дней после ремонта. Еще 20% опрошенных ошиблись в реквизитах при банковском переводе. 12% респондентов отметили, что с ними происходили случаи онлайн-покупок, которые они не совершали. Чаще всего такое происходит, когда данные карты попали в сеть и ими завладели мошенники, следует из исследования.Чтобы вернуть деньги за неудачную покупку, люди в основном обращаются к продавцу, при отмене перевода — в банк. При этом немалая доля жителей России не предпринимает вообще никаких действий. В случаях с неуспешной покупкой 21% опрошенных не пытались оспорить транзакцию, и 31% — ничего не делали с ошибочными переводами и мошенничеством.Согласно опросу, россияне не пытаются вернуть деньги в основном потому, что не хотят тратить на это силы (21%), уверены в своей вине (20%) или не верят, что получат компенсацию (19%). Еще 7% опрошенных считают, что возвращать деньги — это сложно, а 6% не знают куда обратиться. Остальные 27% не вспомнили, почему решили не оспаривать операции.

https://ria.ru/20240326/zhaloba-1771184067.html

https://ria.ru/20240406/perevod-1938159529.html

https://ria.ru/20240103/roskachestvo-1919544521.html

https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, тинькофф. кредитные системы, олег павлов, общество