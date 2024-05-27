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В Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель - РИА Новости, 27.05.2024
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11:31 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/pogoda-1948572583.html
В Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель
В Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель - РИА Новости, 27.05.2024
В Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель
Тополиная метель ожидается в Москве в ближайшие дни, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:31
2024-05-27T11:31
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тополиная метель ожидается в Москве в ближайшие дни, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель", - написала Позднякова.Она отметила, что раннее цветение тополей спровоцировала теплая и сухая погода во второй половине мая.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель

Синоптик Позднякова: в Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВетка тополя, покрытая пухом
Ветка тополя, покрытая пухом - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ветка тополя, покрытая пухом. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тополиная метель ожидается в Москве в ближайшие дни, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель", - написала Позднякова.
Она отметила, что раннее цветение тополей спровоцировала теплая и сухая погода во второй половине мая.
Тайфун - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Тайфун "Эвинья" не повлияет на погоду в Приморье, заявили синоптики
05:01
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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