https://ria.ru/20240527/pogoda-1948572583.html

В Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель

В Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель - РИА Новости, 27.05.2024

В Москве в ближайшие дни ожидается тополиная метель

Тополиная метель ожидается в Москве в ближайшие дни, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:31

2024-05-27T11:31

2024-05-27T11:31

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тополиная метель ожидается в Москве в ближайшие дни, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель", - написала Позднякова.Она отметила, что раннее цветение тополей спровоцировала теплая и сухая погода во второй половине мая.

https://ria.ru/20240527/tayfun-1948515871.html

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общество, москва, татьяна позднякова