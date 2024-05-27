https://ria.ru/20240527/pogoda-1948522753.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 27.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:01
2024-05-27T08:01
2024-05-27T08:02
общество
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московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать западная периферия антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 23 - плюс 25, в Подмосковье - от 21 до 26 градусов тепла, это на 3-4 градуса выше климатической нормы", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, слабый, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что пока выше нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается погоду без осадков и до 25 градусов