https://ria.ru/20240527/pogoda-1948522753.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 27.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:01

2024-05-27T08:01

2024-05-27T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать западная периферия антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 23 - плюс 25, в Подмосковье - от 21 до 26 градусов тепла, это на 3-4 градуса выше климатической нормы", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, слабый, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что пока выше нормы.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода