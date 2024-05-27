https://ria.ru/20240527/podmoskove-1948636370.html

В Подмосковье из аварийных домов переселили 44 человека за неделю

В Подмосковье из аварийных домов переселили 44 человека за неделю - РИА Новости, 27.05.2024

В Подмосковье из аварийных домов переселили 44 человека за неделю

За неделю 44 человека переехали в новые квартиры или получили компенсации после расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:03

2024-05-27T14:03

2024-05-27T14:03

новости подмосковья

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электрогорск

ступино

жилье

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. За неделю 44 человека переехали в новые квартиры или получили компенсации после расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.Расселение граждан происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"."Из аварийного жилья переселены 44 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 20 аварийных помещений в восьми округах Московской области", - рассказали в пресс-службе ведомства.Всего за неделю расселили 817,3 квадратных метра аварийного жилья в Электрогорске, Ступине, Луховицах, Дзержинском, Пушкинском, Рузском, Сергиево-Посадском и Павлово-Посадском округах.Дома расселяют в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

https://ria.ru/20240527/uslugi-1948613905.html

московская область (подмосковье)

электрогорск

ступино

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), электрогорск, ступино, жилье