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В Подмосковье из аварийных домов переселили 44 человека за неделю - РИА Новости, 27.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:03 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/podmoskove-1948636370.html
В Подмосковье из аварийных домов переселили 44 человека за неделю
В Подмосковье из аварийных домов переселили 44 человека за неделю - РИА Новости, 27.05.2024
В Подмосковье из аварийных домов переселили 44 человека за неделю
За неделю 44 человека переехали в новые квартиры или получили компенсации после расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:03
2024-05-27T14:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
электрогорск
ступино
жилье
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. За неделю 44 человека переехали в новые квартиры или получили компенсации после расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.Расселение граждан происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"."Из аварийного жилья переселены 44 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 20 аварийных помещений в восьми округах Московской области", - рассказали в пресс-службе ведомства.Всего за неделю расселили 817,3 квадратных метра аварийного жилья в Электрогорске, Ступине, Луховицах, Дзержинском, Пушкинском, Рузском, Сергиево-Посадском и Павлово-Посадском округах.Дома расселяют в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
https://ria.ru/20240527/uslugi-1948613905.html
московская область (подмосковье)
электрогорск
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московская область (подмосковье), электрогорск, ступино, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Электрогорск, Ступино, Жилье

В Подмосковье из аварийных домов переселили 44 человека за неделю

© iStock.com / sankaiМужчина заклеивает коробки скотчем
Мужчина заклеивает коробки скотчем - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© iStock.com / sankai
Мужчина заклеивает коробки скотчем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. За неделю 44 человека переехали в новые квартиры или получили компенсации после расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Расселение граждан происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
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"Из аварийного жилья переселены 44 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 20 аварийных помещений в восьми округах Московской области", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Всего за неделю расселили 817,3 квадратных метра аварийного жилья в Электрогорске, Ступине, Луховицах, Дзержинском, Пушкинском, Рузском, Сергиево-Посадском и Павлово-Посадском округах.
Дома расселяют в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭлектрогорскСтупиноЖилье
 
 
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