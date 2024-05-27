Рейтинг@Mail.ru
Порядка 17 тысяч предприятий МСП зарегистрированы в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
10:20 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/podmoskove-1948546269.html
Порядка 17 тысяч предприятий МСП зарегистрированы в Подмосковье в 2024 году
Порядка 17 тысяч предприятий МСП зарегистрированы в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 27.05.2024
Порядка 17 тысяч предприятий МСП зарегистрированы в Подмосковье в 2024 году
Почти 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса зарегистрированы в Подмосковье за четыре месяца 2024 года, по результатам за весь 2023 год зарегистрировано РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:20
2024-05-27T10:20
твой бизнес
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924181126_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_7a13562160b4466880f83920b21cf708.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса зарегистрированы в Подмосковье за четыре месяца 2024 года, по результатам за весь 2023 год зарегистрировано более чем 28 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Предпринимательство в Московской области постоянно развивается, о чем также свидетельствует увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по итогам 2022 года этот показатель увеличился на 22 тысячи, а по результатам 2023 года — более чем на 28 тысяч. При этом только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано почти 17 тысяч компаний малого и среднего бизнеса", — отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста. По словам министра, наибольший рост зафиксирован в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, перевозки, строительство и ремонт.
https://ria.ru/20240524/podmoskove-1948084674.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924181126_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_d89b49e74d97f218565a8203ce56dc00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье)

Порядка 17 тысяч предприятий МСП зарегистрированы в Подмосковье в 2024 году

© iStock.com / filadendronПредприниматели обсуждают договор
Предприниматели обсуждают договор - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© iStock.com / filadendron
Предприниматели обсуждают договор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса зарегистрированы в Подмосковье за четыре месяца 2024 года, по результатам за весь 2023 год зарегистрировано более чем 28 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Предпринимательство в Московской области постоянно развивается, о чем также свидетельствует увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по итогам 2022 года этот показатель увеличился на 22 тысячи, а по результатам 2023 года — более чем на 28 тысяч. При этом только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано почти 17 тысяч компаний малого и среднего бизнеса", — отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста.
Почти на треть выросло число МСП в Подмосковье за пять лет - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Почти на треть выросло число МСП в Подмосковье за пять лет
24 мая, 12:11
По словам министра, наибольший рост зафиксирован в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, перевозки, строительство и ремонт.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала