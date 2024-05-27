https://ria.ru/20240527/podmoskove-1948546269.html

Порядка 17 тысяч предприятий МСП зарегистрированы в Подмосковье в 2024 году

Порядка 17 тысяч предприятий МСП зарегистрированы в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 27.05.2024

Порядка 17 тысяч предприятий МСП зарегистрированы в Подмосковье в 2024 году

Почти 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса зарегистрированы в Подмосковье за четыре месяца 2024 года, по результатам за весь 2023 год зарегистрировано РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:20

2024-05-27T10:20

2024-05-27T10:20

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса зарегистрированы в Подмосковье за четыре месяца 2024 года, по результатам за весь 2023 год зарегистрировано более чем 28 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Предпринимательство в Московской области постоянно развивается, о чем также свидетельствует увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по итогам 2022 года этот показатель увеличился на 22 тысячи, а по результатам 2023 года — более чем на 28 тысяч. При этом только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано почти 17 тысяч компаний малого и среднего бизнеса", — отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста. По словам министра, наибольший рост зафиксирован в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, перевозки, строительство и ремонт.

https://ria.ru/20240524/podmoskove-1948084674.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)