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Руденя определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми - РИА Новости, 27.05.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
19:04 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/podderzhka-1948747178.html
Руденя определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми
Руденя определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми - РИА Новости, 27.05.2024
Руденя определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник провел заседание, на котором определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми, сообщает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:04
2024-05-27T19:04
тверская область
россия
игорь руденя
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник провел заседание, на котором определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального правительства."За последние годы в Тверской области сформирована комплексная система федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми. В первую очередь, она ориентирована на молодые и многодетные семьи", - цитирует пресс-служба Руденю.В настоящее время в Верхневолжье каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье – это свыше 57 тысяч детей. Губернатор обозначил главную задачу – обеспечить такой уровень поддержки, чтобы молодые семьи были ориентированы на рождение детей и становились многодетными.Для этого, как подчеркнул Руденя, необходимо в первую очередь развивать семейные традиции и духовно-нравственные ценности, совершенствовать систему социальной поддержки многодетных и молодых семей, создавать больше возможностей для получения детьми качественного образования и дальнейшего трудоустройства. Среди приоритетных задач губернатор также назвал увеличение поддержки семей в приобретении жилья, создание необходимой для подрастающего поколения инфраструктуры.В пресс-службе отметили, что в Тверской области фиксируется многолетняя тенденция роста многодетных семей: сейчас их в регионе 18 730. В том числе, тренд сложился благодаря разносторонним направлениям поддержки, которые регулярно обновляются.Так, в соответствии с указом президента РФ расширен их льготный статус: семьи смогут получать меры социальной поддержки до достижения старшим ребенком 23 лет при условии его обучения по очной форме. В связи с этим еще большему количеству семей будет предоставлены разные виды льгот, в том числе по транспортному налогу. Так, в 2022 году этот вид поддержки получили 5629 многодетных семей, регион выплатил за них транспортный налог на общую сумму 16,6 миллиона рублей.Также увеличен перечень граждан, имеющих право на региональный материнский (семейный) капитал, который выдается на каждого третьего и последующего ребенка, рожденного с 1 января прошлого года.Кроме того, согласно нововведениям, детей из больших семей, имеющих льготный статус, будут принимать в дошкольные учреждения в первоочередном порядке.Ежегодно растет объем финансирования мер в демографии. К примеру, в текущем году на социальную поддержку семей с детьми планируется направить свыше 25 миллиардов рублей – почти на 1 миллиард рублей больше, чем в прошлом году.В настоящее время поддержка семьям с детьми оказывается по нескольким направлениям. Первое – укрепление финансовой самостоятельности и совершенствование социальной поддержки. Второе направление поддержки – создание семейно-ориентированной инфраструктуры и улучшение жилищных условий семей с детьми. Отдельное направление работы – сопровождению семей в особых жизненных ситуациях.
https://ria.ru/20240523/stroyka-1947985068.html
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россия, игорь руденя
Тверская область, Россия, Игорь Руденя

Руденя определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник провел заседание, на котором определил задачи по развитию системы мер поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"За последние годы в Тверской области сформирована комплексная система федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми. В первую очередь, она ориентирована на молодые и многодетные семьи", - цитирует пресс-служба Руденю.
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В настоящее время в Верхневолжье каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье – это свыше 57 тысяч детей. Губернатор обозначил главную задачу – обеспечить такой уровень поддержки, чтобы молодые семьи были ориентированы на рождение детей и становились многодетными.
Для этого, как подчеркнул Руденя, необходимо в первую очередь развивать семейные традиции и духовно-нравственные ценности, совершенствовать систему социальной поддержки многодетных и молодых семей, создавать больше возможностей для получения детьми качественного образования и дальнейшего трудоустройства. Среди приоритетных задач губернатор также назвал увеличение поддержки семей в приобретении жилья, создание необходимой для подрастающего поколения инфраструктуры.
В пресс-службе отметили, что в Тверской области фиксируется многолетняя тенденция роста многодетных семей: сейчас их в регионе 18 730. В том числе, тренд сложился благодаря разносторонним направлениям поддержки, которые регулярно обновляются.
Так, в соответствии с указом президента РФ расширен их льготный статус: семьи смогут получать меры социальной поддержки до достижения старшим ребенком 23 лет при условии его обучения по очной форме. В связи с этим еще большему количеству семей будет предоставлены разные виды льгот, в том числе по транспортному налогу. Так, в 2022 году этот вид поддержки получили 5629 многодетных семей, регион выплатил за них транспортный налог на общую сумму 16,6 миллиона рублей.
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Также увеличен перечень граждан, имеющих право на региональный материнский (семейный) капитал, который выдается на каждого третьего и последующего ребенка, рожденного с 1 января прошлого года.
Кроме того, согласно нововведениям, детей из больших семей, имеющих льготный статус, будут принимать в дошкольные учреждения в первоочередном порядке.
Ежегодно растет объем финансирования мер в демографии. К примеру, в текущем году на социальную поддержку семей с детьми планируется направить свыше 25 миллиардов рублей – почти на 1 миллиард рублей больше, чем в прошлом году.
В настоящее время поддержка семьям с детьми оказывается по нескольким направлениям. Первое – укрепление финансовой самостоятельности и совершенствование социальной поддержки. Второе направление поддержки – создание семейно-ориентированной инфраструктуры и улучшение жилищных условий семей с детьми. Отдельное направление работы – сопровождению семей в особых жизненных ситуациях.
 
Тверская областьРоссияИгорь Руденя
 
 
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