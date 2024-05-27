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Гладков поручил подготовить белгородские пляжи к купальному сезону - РИА Новости, 27.05.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
19:25 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/plyazhi-1948753589.html
Гладков поручил подготовить белгородские пляжи к купальному сезону
Гладков поручил подготовить белгородские пляжи к купальному сезону - РИА Новости, 27.05.2024
Гладков поручил подготовить белгородские пляжи к купальному сезону
Губернатор Белгородской области Всеслав Гладков поручил завершить подготовку всех 124 пляжей региона к купальному сезону, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:25
2024-05-27T19:25
белгородская область
ракитянский район
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Всеслав Гладков поручил завершить подготовку всех 124 пляжей региона к купальному сезону, сообщила пресс-служба правительства региона. В понедельник на оперативном совещании Гладков заслушал доклад о готовности пляжей в муниципалитетах к купальному сезону. "На сегодняшний день из 124 пляжей, запланированных к открытию, полностью готовы 115", - говорится в сообщении. Отмечается, что во всех муниципалитетах проводятся завершающие работы для открытия пляжей: по благоустройству, обновлению песка, установке стендов, буйков, биотуалетов, душевых. Для защиты и укрытия населения на пляжах установлены временные защитные сооружения. Из девяти пляжей, которые не готовы к пляжному сезону, по три на сегодняшний день не поступили заявления-декларации, отметили в правительстве. Это два пляжа из Грайворонского городского округа и один пляж Ракитянского района. Причинами неподачи заявлений в Грайворонском городском округе является отсутствие спасателей, в Ракитянском районе – проведение работ по очистке водоема. Еще по шести пляжам области ведется работа по набору спасателей: это один пляж в Грайворонском, и пять пляжей в Шебекинском округах. На данный момент в Шебекинском городском округе завершено обучение спасателей, ведется их трудоустройство. "В Шебекино пляжи всегда были в образцовом состоянии. Даю поручение главе округа Владимиру Николаевичу Жданову сделать все, чтобы к купальному сезону пляжи были готовы", - поручил Гладков.
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ракитянский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Белгородская область, Ракитянский район, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков

Гладков поручил подготовить белгородские пляжи к купальному сезону

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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БЕЛГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Всеслав Гладков поручил завершить подготовку всех 124 пляжей региона к купальному сезону, сообщила пресс-служба правительства региона.
В понедельник на оперативном совещании Гладков заслушал доклад о готовности пляжей в муниципалитетах к купальному сезону.
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"На сегодняшний день из 124 пляжей, запланированных к открытию, полностью готовы 115", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во всех муниципалитетах проводятся завершающие работы для открытия пляжей: по благоустройству, обновлению песка, установке стендов, буйков, биотуалетов, душевых.
Для защиты и укрытия населения на пляжах установлены временные защитные сооружения.
Из девяти пляжей, которые не готовы к пляжному сезону, по три на сегодняшний день не поступили заявления-декларации, отметили в правительстве. Это два пляжа из Грайворонского городского округа и один пляж Ракитянского района. Причинами неподачи заявлений в Грайворонском городском округе является отсутствие спасателей, в Ракитянском районе – проведение работ по очистке водоема.
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Еще по шести пляжам области ведется работа по набору спасателей: это один пляж в Грайворонском, и пять пляжей в Шебекинском округах. На данный момент в Шебекинском городском округе завершено обучение спасателей, ведется их трудоустройство.
Шебекино пляжи всегда были в образцовом состоянии. Даю поручение главе округа Владимиру Николаевичу Жданову сделать все, чтобы к купальному сезону пляжи были готовы", - поручил Гладков.
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Белгородская областьРакитянский районБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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