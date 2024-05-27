https://ria.ru/20240527/plyazhi-1948753589.html

Гладков поручил подготовить белгородские пляжи к купальному сезону

Гладков поручил подготовить белгородские пляжи к купальному сезону - РИА Новости, 27.05.2024

Гладков поручил подготовить белгородские пляжи к купальному сезону

Губернатор Белгородской области Всеслав Гладков поручил завершить подготовку всех 124 пляжей региона к купальному сезону, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:25

2024-05-27T19:25

2024-05-27T19:25

белгородская область

ракитянский район

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Всеслав Гладков поручил завершить подготовку всех 124 пляжей региона к купальному сезону, сообщила пресс-служба правительства региона. В понедельник на оперативном совещании Гладков заслушал доклад о готовности пляжей в муниципалитетах к купальному сезону. "На сегодняшний день из 124 пляжей, запланированных к открытию, полностью готовы 115", - говорится в сообщении. Отмечается, что во всех муниципалитетах проводятся завершающие работы для открытия пляжей: по благоустройству, обновлению песка, установке стендов, буйков, биотуалетов, душевых. Для защиты и укрытия населения на пляжах установлены временные защитные сооружения. Из девяти пляжей, которые не готовы к пляжному сезону, по три на сегодняшний день не поступили заявления-декларации, отметили в правительстве. Это два пляжа из Грайворонского городского округа и один пляж Ракитянского района. Причинами неподачи заявлений в Грайворонском городском округе является отсутствие спасателей, в Ракитянском районе – проведение работ по очистке водоема. Еще по шести пляжам области ведется работа по набору спасателей: это один пляж в Грайворонском, и пять пляжей в Шебекинском округах. На данный момент в Шебекинском городском округе завершено обучение спасателей, ведется их трудоустройство. "В Шебекино пляжи всегда были в образцовом состоянии. Даю поручение главе округа Владимиру Николаевичу Жданову сделать все, чтобы к купальному сезону пляжи были готовы", - поручил Гладков.

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https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

https://ria.ru/20231010/park-1901798309.html

ракитянский район

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ракитянский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков