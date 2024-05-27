https://ria.ru/20240527/plan-1948511749.html

"В этом году". В Австралии забили тревогу из-за плана России и Китая

"В этом году". В Австралии забили тревогу из-за плана России и Китая - РИА Новости, 27.05.2024

"В этом году". В Австралии забили тревогу из-за плана России и Китая

Мероприятия БРИКС и ШОС в 2024 году позволят России и Китаю еще активнее укреплять свои отношения с Глобальным Югом, говорится в материале Sky News Australia. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T02:50

2024-05-27T02:50

2024-05-27T02:51

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мероприятия БРИКС и ШОС в 2024 году позволят России и Китаю еще активнее укреплять свои отношения с Глобальным Югом, говорится в материале Sky News Australia."Они (Россия и Китай. — Прим. ред.) хотят развить отношения с Глобальным Югом — без каких-либо манипуляций. <...> Эта их программа получит дальнейшее развитие во время саммитов ШОС и принявшей новых членов БРИКС позднее в этом году", — отметили в статье.В публикации подчеркивается, что Москва и Пекин никогда не прибегают к политическому или экономическому давлению, чтобы укрепить связи со странами Глобального Юга. Такая политика выгодно отличает Россию и Китай от Вашингтона и его союзников.Автор статьи добавил, что Запад неуклонно теряет влияние в мире. Взаимовыгодное сотрудничество Москвы, Пекина и стран Глобального Юга способствует формированию альтернативных центров силы в новом многополярном мире."Запад столкнулся с жестокой реальностью. <...> У них (России и Китая. — Прим. ред.) есть то самое время (на воплощение своих замыслов. — Прим. ред.), которое уже истекло на Западе", — резюмировали в материале.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны—наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Саммит ШОС пройдет с 3 по 4 июля 2024 года в Астане. На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что на встрече планируется принять в организацию Белоруссию.В БРИКС изначально объединились Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к этому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, число участников объединения увеличилось до десяти — к нему присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Позднее Буэнос—Айрес решил отказаться от участия в организации. XVI саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.

https://ria.ru/20240511/sistema-1945198222.html

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

https://ria.ru/20240523/kitay-1947757865.html

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