https://ria.ru/20240527/peregovory-1948715671.html

Президент Узбекистана высоко оценил результаты переговоров с Путиным

Президент Узбекистана высоко оценил результаты переговоров с Путиным - РИА Новости, 27.05.2024

Президент Узбекистана высоко оценил результаты переговоров с Путиным

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что удовлетворен результатами переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:31

2024-05-27T17:31

2024-05-27T18:35

узбекистан

россия

шавкат мирзиеев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что удовлетворен результатами переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. "Я глубоко удовлетворен результатами наших открытых, весьма продуктивных переговоров. Хочу искренне поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что вы привезли в составе российской делегации руководителей всех основных министерств и ведомств субъектов России. Спасибо за ваш настрой и поддержку наших предложений", - сказал Мирзиёев. По его словам, в современном мире, думая о национальных интересах, страны должны активно сотрудничать с теми партнерами, которые их уважают, "а самое главное - готовы к активным совместным практическим шагам". "Убежден, что содержательные встречи и плодотворные итоги государственного визита президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, в Республику Узбекистан послужат дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений, дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметил Мирзиёев.

https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948713480.html

https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948714983.html

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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин