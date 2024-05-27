https://ria.ru/20240527/peregovory-1948715671.html
Президент Узбекистана высоко оценил результаты переговоров с Путиным
Президент Узбекистана высоко оценил результаты переговоров с Путиным - РИА Новости, 27.05.2024
Президент Узбекистана высоко оценил результаты переговоров с Путиным
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что удовлетворен результатами переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:31
2024-05-27T17:31
2024-05-27T18:35
узбекистан
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шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что удовлетворен результатами переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. "Я глубоко удовлетворен результатами наших открытых, весьма продуктивных переговоров. Хочу искренне поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что вы привезли в составе российской делегации руководителей всех основных министерств и ведомств субъектов России. Спасибо за ваш настрой и поддержку наших предложений", - сказал Мирзиёев. По его словам, в современном мире, думая о национальных интересах, страны должны активно сотрудничать с теми партнерами, которые их уважают, "а самое главное - готовы к активным совместным практическим шагам". "Убежден, что содержательные встречи и плодотворные итоги государственного визита президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, в Республику Узбекистан послужат дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений, дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметил Мирзиёев.
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948713480.html
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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Президент Узбекистана высоко оценил результаты переговоров с Путиным
Мирзиеев заявил, что удовлетворен результатами переговоров с Путиным
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что удовлетворен результатами переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
"Я глубоко удовлетворен результатами наших открытых, весьма продуктивных переговоров. Хочу искренне поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что вы привезли в составе российской делегации руководителей всех основных министерств и ведомств субъектов России
. Спасибо за ваш настрой и поддержку наших предложений", - сказал Мирзиёев.
По его словам, в современном мире, думая о национальных интересах, страны должны активно сотрудничать с теми партнерами, которые их уважают, "а самое главное - готовы к активным совместным практическим шагам".
"Убежден, что содержательные встречи и плодотворные итоги государственного визита президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, в Республику Узбекистан послужат дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений, дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметил Мирзиёев.