https://ria.ru/20240527/peregovory-1948606530.html
Переговоры Путина и Мирзиеева продолжились в расширенном составе
Переговоры Путина и Мирзиеева продолжились в расширенном составе - РИА Новости, 27.05.2024
Переговоры Путина и Мирзиеева продолжились в расширенном составе
Встреча президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:42
2024-05-27T12:42
2024-05-27T12:42
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Встреча президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Переговоры проходят в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Ранее лидеры побеседовали в узком формате, вместе с ними в беседе участвовали по несколько человек из делегаций с каждой стороны.
https://ria.ru/20240526/otnosheniya-1948495598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Переговоры Путина и Мирзиеева продолжились в расширенном составе
Переговоры Путина и Мирзиеева в Ташкенте продолжились с участием делегаций