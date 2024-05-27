https://ria.ru/20240527/peregovory-1948606530.html

Переговоры Путина и Мирзиеева продолжились в расширенном составе

Переговоры Путина и Мирзиеева продолжились в расширенном составе - РИА Новости, 27.05.2024

Переговоры Путина и Мирзиеева продолжились в расширенном составе

Встреча президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:42

2024-05-27T12:42

2024-05-27T12:42

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Встреча президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Переговоры проходят в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Ранее лидеры побеседовали в узком формате, вместе с ними в беседе участвовали по несколько человек из делегаций с каждой стороны.

https://ria.ru/20240526/otnosheniya-1948495598.html

узбекистан

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире