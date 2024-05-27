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СМИ: Бразилия и Индия отправят на переговоры по Украине младших чиновников - РИА Новости, 27.05.2024
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09:30 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/peregovory-1948539009.html
СМИ: Бразилия и Индия отправят на переговоры по Украине младших чиновников
СМИ: Бразилия и Индия отправят на переговоры по Украине младших чиновников - РИА Новости, 27.05.2024
СМИ: Бразилия и Индия отправят на переговоры по Украине младших чиновников
Бразилия и Индия могут отправить на конференцию по Украине в Швейцарию младших чиновников, тогда как Китай может ограничиться только присутствием на мероприятия РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:30
2024-05-27T09:30
в мире
россия
москва
украина
джо байден
владимир зеленский
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бразилия и Индия могут отправить на конференцию по Украине в Швейцарию младших чиновников, тогда как Китай может ограничиться только присутствием на мероприятия старшего госслужащего, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Бразилия и Индия рассматривают идею отправки более младших чиновников, и только старший госслужащий может посетить (конференцию - ред.) от Пекина", - передает агентство. Ранее Владимир Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием". Агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии. Помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявлял, что США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме. В субботу западные СМИ со ссылкой на источник сообщили, что США все-таки примут участие в "саммите мира" в Швейцарии. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240524/blumberg-1948047236.html
https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html
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украина
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в мире, россия, москва, украина, джо байден, владимир зеленский, си цзиньпин
В мире, Россия, Москва, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
СМИ: Бразилия и Индия отправят на переговоры по Украине младших чиновников

Блумберг: Индию, Бразилию и Китай на встрече по Украине представят чиновники

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бразилия и Индия могут отправить на конференцию по Украине в Швейцарию младших чиновников, тогда как Китай может ограничиться только присутствием на мероприятия старшего госслужащего, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Бразилия и Индия рассматривают идею отправки более младших чиновников, и только старший госслужащий может посетить (конференцию - ред.) от Пекина", - передает агентство.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Байден не примет участия в конференции по Украине, сообщили СМИ
24 мая, 08:45
Ранее Владимир Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием".
Агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии. Помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявлял, что США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме. В субботу западные СМИ со ссылкой на источник сообщили, что США все-таки примут участие в "саммите мира" в Швейцарии.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Швейцария надеется, что Китай примет участие в конференции по Украине
5 мая, 16:52
 
В миреРоссияМоскваУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийСи Цзиньпин
 
 
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