https://ria.ru/20240527/peregovory-1948517961.html
Глава Бурятии встретился с премьером Узбекистана
Глава Бурятии встретился с премьером Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
Глава Бурятии встретился с премьером Узбекистана
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте, где они обсудили сотрудничество в различных сферах,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:34
2024-05-27T05:34
2024-05-27T05:34
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УЛАН-УДЭ, 27 мая – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте, где они обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства. По данным пресс-службы, Цыденов встретился с премьер-министром Узбекистана в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. "Стороны обсудили сотрудничество в сферах текстильной промышленности, сельского хозяйства и образования. В частности, возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана, поставки качественных и экологически чистых овощей и фруктов в республику и обучение студентов из Узбекистана в учебных заведениях региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что Цыденов также рассказал Арипову о промышленных возможностях Бурятии, о линейке авиационной техники, которая производится на Улан-Удэнском авиазаводе. "Географически в Узбекистане много труднодоступных пустынных и горных мест, поэтому вертолеты как нельзя лучше подходят для транспортного обеспечения", - приводятся в сообщении слова главы Бурятии. Путин прибыл в столицу Узбекистана в воскресенье. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, по итогам визита стороны планируют подписать "солидный пакет двусторонних документов". Это будет уже третья зарубежная поездка российского лидера за последние две недели. Десять дней назад Путин посетил с госвизитом Китай, а 23-24 мая был с официальным визитом в Белоруссии.
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узбекистан, ташкент, россия, алексей цыденов, владимир путин, абдулла арипов, в мире
Узбекистан, Ташкент, Россия, Алексей Цыденов, Владимир Путин, Абдулла Арипов, В мире
Глава Бурятии встретился с премьером Узбекистана
Глава Бурятии обсудил с премьером Узбекистана cотрудничество в разных сферах
УЛАН-УДЭ, 27 мая – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте, где они обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства.
По данным пресс-службы, Цыденов встретился с премьер-министром Узбекистана в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина
в Узбекистан.
"Стороны обсудили сотрудничество в сферах текстильной промышленности, сельского хозяйства и образования. В частности, возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана, поставки качественных и экологически чистых овощей и фруктов в республику и обучение студентов из Узбекистана в учебных заведениях региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Цыденов также рассказал Арипову о промышленных возможностях Бурятии, о линейке авиационной техники, которая производится на Улан-Удэнском авиазаводе.
"Географически в Узбекистане много труднодоступных пустынных и горных мест, поэтому вертолеты как нельзя лучше подходят для транспортного обеспечения", - приводятся в сообщении слова главы Бурятии.
Путин прибыл в столицу Узбекистана в воскресенье. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, по итогам визита стороны планируют подписать "солидный пакет двусторонних документов".
Это будет уже третья зарубежная поездка российского лидера за последние две недели. Десять дней назад Путин посетил с госвизитом Китай
, а 23-24 мая был с официальным визитом в Белоруссии
.