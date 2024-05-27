https://ria.ru/20240527/peregovory-1948517961.html

Глава Бурятии встретился с премьером Узбекистана

Глава Бурятии встретился с премьером Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024

Глава Бурятии встретился с премьером Узбекистана

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте, где они обсудили сотрудничество в различных сферах,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T05:34

2024-05-27T05:34

2024-05-27T05:34

узбекистан

ташкент

россия

алексей цыденов

владимир путин

абдулла арипов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896065241_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_2f51d79a2eb963d5ec358845c3e540fb.jpg

УЛАН-УДЭ, 27 мая – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте, где они обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства. По данным пресс-службы, Цыденов встретился с премьер-министром Узбекистана в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. "Стороны обсудили сотрудничество в сферах текстильной промышленности, сельского хозяйства и образования. В частности, возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана, поставки качественных и экологически чистых овощей и фруктов в республику и обучение студентов из Узбекистана в учебных заведениях региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что Цыденов также рассказал Арипову о промышленных возможностях Бурятии, о линейке авиационной техники, которая производится на Улан-Удэнском авиазаводе. "Географически в Узбекистане много труднодоступных пустынных и горных мест, поэтому вертолеты как нельзя лучше подходят для транспортного обеспечения", - приводятся в сообщении слова главы Бурятии. Путин прибыл в столицу Узбекистана в воскресенье. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, по итогам визита стороны планируют подписать "солидный пакет двусторонних документов". Это будет уже третья зарубежная поездка российского лидера за последние две недели. Десять дней назад Путин посетил с госвизитом Китай, а 23-24 мая был с официальным визитом в Белоруссии.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

https://ria.ru/20240526/vinograd-1948489097.html

узбекистан

ташкент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, ташкент, россия, алексей цыденов, владимир путин, абдулла арипов, в мире