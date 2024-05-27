https://ria.ru/20240527/pensiya-1948507691.html

Назван способ поделиться будущей пенсией с родителями

Назван способ поделиться будущей пенсией с родителями - РИА Новости, 27.05.2024

Назван способ поделиться будущей пенсией с родителями

Идея депутатов, согласно которой дети смогут передать свои коэффициенты родителям, заслуживает внимание. Но даже если такой закон примут, воспользоваться им... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T02:15

2024-05-27T02:15

2024-05-27T02:15

общество

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Идея депутатов, согласно которой дети смогут передать свои коэффициенты родителям, заслуживает внимание. Но даже если такой закон примут, воспользоваться им смогут не все, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Согласно подготовленному фракцией ЛДПР законопроекту, ежегодно можно будет передать не более двух коэффициентов из расчета по одному баллу каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме. Эта идея заслуживает внимания, считает юрист.“Однако при более детальном рассмотрении инициативы необходимо учитывать текущие реалии — средний размер заработной платы в регионах и все еще сохраняющийся серый сегмент зарплат”, — добавил он.Если для получения максимального количества коэффициентов — 10 в год — нужно зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, то с зарплатой в 40-50 тысяч человеку придется все заработанные коэффициенты отдавать на пенсию родителей. Заботиться о своей достойной старости в этом случае вряд ли удастся, подсчитал Соловьев.

https://ria.ru/20240526/pensiya-1948409408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия