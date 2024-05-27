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Назван способ поделиться будущей пенсией с родителями - РИА Новости, 27.05.2024
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02:15 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/pensiya-1948507691.html
Назван способ поделиться будущей пенсией с родителями
Назван способ поделиться будущей пенсией с родителями - РИА Новости, 27.05.2024
Назван способ поделиться будущей пенсией с родителями
Идея депутатов, согласно которой дети смогут передать свои коэффициенты родителям, заслуживает внимание. Но даже если такой закон примут, воспользоваться им... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T02:15
2024-05-27T02:15
общество
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Идея депутатов, согласно которой дети смогут передать свои коэффициенты родителям, заслуживает внимание. Но даже если такой закон примут, воспользоваться им смогут не все, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Согласно подготовленному фракцией ЛДПР законопроекту, ежегодно можно будет передать не более двух коэффициентов из расчета по одному баллу каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме. Эта идея заслуживает внимания, считает юрист.“Однако при более детальном рассмотрении инициативы необходимо учитывать текущие реалии — средний размер заработной платы в регионах и все еще сохраняющийся серый сегмент зарплат”, — добавил он.Если для получения максимального количества коэффициентов — 10 в год — нужно зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, то с зарплатой в 40-50 тысяч человеку придется все заработанные коэффициенты отдавать на пенсию родителей. Заботиться о своей достойной старости в этом случае вряд ли удастся, подсчитал Соловьев.
https://ria.ru/20240526/pensiya-1948409408.html
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общество, россия
Общество, Россия
Назван способ поделиться будущей пенсией с родителями

Юрист Соловьев: не все смогут передать свои коэффициенты на пенсию родителей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Идея депутатов, согласно которой дети смогут передать свои коэффициенты родителям, заслуживает внимание. Но даже если такой закон примут, воспользоваться им смогут не все, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Согласно подготовленному фракцией ЛДПР законопроекту, ежегодно можно будет передать не более двух коэффициентов из расчета по одному баллу каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме. Эта идея заслуживает внимания, считает юрист.
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“Однако при более детальном рассмотрении инициативы необходимо учитывать текущие реалии — средний размер заработной платы в регионах и все еще сохраняющийся серый сегмент зарплат”, — добавил он.
Если для получения максимального количества коэффициентов — 10 в год — нужно зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, то с зарплатой в 40-50 тысяч человеку придется все заработанные коэффициенты отдавать на пенсию родителей. Заботиться о своей достойной старости в этом случае вряд ли удастся, подсчитал Соловьев.
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