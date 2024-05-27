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МИД Турции прокомментировал отказ Совбеза ООН признать Палестину
МИД Турции прокомментировал отказ Совбеза ООН признать Палестину - РИА Новости, 27.05.2024
МИД Турции прокомментировал отказ Совбеза ООН признать Палестину
Повторный отказ Совета безопасности ООН по признанию Палестины углубит кризис в Газе, приведёт к "полному банкротству" международной системы, заявил глава МИД... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T07:43
2024-05-27T07:43
2024-05-27T07:43
в мире
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хакан фидан
оон
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 27 мая - РИА Новости. Повторный отказ Совета безопасности ООН по признанию Палестины углубит кризис в Газе, приведёт к "полному банкротству" международной системы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. "Мы говорим, что крайне важно, чтобы структура, признанная 150 странами в качестве государства, была немедленно признана Советом Безопасности ООН. Это требование международного права и совести человечества. Международная система уже находится в большом кризисе. Если государство, признанное 150 странами, будет вновь отвергнуто голосованием одной страны в Совете Безопасности ООН, мы столкнемся с реальностью, которая углубит этот кризис и приведет к полному банкротству международной системы", - сказал Фидан журналистам по приезду из Брюсселя.
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в мире, палестина, турция, норвегия, хакан фидан, оон, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Палестина, Турция, Норвегия, Хакан Фидан, ООН, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
МИД Турции прокомментировал отказ Совбеза ООН признать Палестину
Глава МИД Турции Фидан: отказ СБ ООН признать Палестину углубит кризис в Газе