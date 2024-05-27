https://ria.ru/20240527/palestina-1948521486.html

МИД Турции прокомментировал отказ Совбеза ООН признать Палестину

МИД Турции прокомментировал отказ Совбеза ООН признать Палестину - РИА Новости, 27.05.2024

МИД Турции прокомментировал отказ Совбеза ООН признать Палестину

Повторный отказ Совета безопасности ООН по признанию Палестины углубит кризис в Газе, приведёт к "полному банкротству" международной системы, заявил глава МИД... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T07:43

2024-05-27T07:43

2024-05-27T07:43

в мире

палестина

турция

норвегия

хакан фидан

оон

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 27 мая - РИА Новости. Повторный отказ Совета безопасности ООН по признанию Палестины углубит кризис в Газе, приведёт к "полному банкротству" международной системы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. "Мы говорим, что крайне важно, чтобы структура, признанная 150 странами в качестве государства, была немедленно признана Советом Безопасности ООН. Это требование международного права и совести человечества. Международная система уже находится в большом кризисе. Если государство, признанное 150 странами, будет вновь отвергнуто голосованием одной страны в Совете Безопасности ООН, мы столкнемся с реальностью, которая углубит этот кризис и приведет к полному банкротству международной системы", - сказал Фидан журналистам по приезду из Брюсселя.

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

палестина

турция

норвегия

сектор газа

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в мире, палестина, турция, норвегия, хакан фидан, оон, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа