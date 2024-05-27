https://ria.ru/20240527/otpravka-1948639353.html

В Болгарии ответили на вопрос об отправке войск на Украину

В Болгарии ответили на вопрос об отправке войск на Украину - РИА Новости, 27.05.2024

В Болгарии ответили на вопрос об отправке войск на Украину

Вопрос об отправке болгарских войск на Украину не стоит на повестке дня, заявил глава технического правительства Болгарии Димитар Главчев после встречи с... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:12

2024-05-27T14:12

2024-05-27T14:12

специальная военная операция на украине

украина

болгария

россия

йенс столтенберг

эммануэль макрон

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вопрос об отправке болгарских войск на Украину не стоит на повестке дня, заявил глава технического правительства Болгарии Димитар Главчев после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В болгарской столице Софии в эти дни проходит парламентская ассамблея НАТО. На встрече Столтенберга с Главчевым и министром обороны Атанасом Запряновым обсуждалась в основном ситуация на Украине. Премьер отметил, что НАТО не просила о расширении военной помощи, а Болгария придерживается решений парламента по этому вопросу. "Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину - это типичный пример гибридной атаки и дезинформации. Такая тема никогда не обсуждалась в формате НАТО и не обсуждается сегодня. Пусть болгарские граждане будут спокойны. Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину не стоит", - цитирует слова Главчева Болгарское национальное радио. Столтенберг поблагодарил Болгарию за участие в миссиях НАТО и за размещение у себя боевой группы альянса. Генеральный секретарь добавил, что странам НАТО необходимо увеличить производство вооружений. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Немецкий журнал Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, в случае если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240527/tac-1948550820.html

https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

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украина, болгария, россия, йенс столтенберг, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато