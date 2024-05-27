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Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку - РИА Новости, 27.05.2024
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10:14 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/orenburg-1948545293.html
Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку
Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку - РИА Новости, 27.05.2024
Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку
Правительство РФ дополнительно направит свыше 576 миллионов рублей Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:14
2024-05-27T10:14
оренбургская область
россия
наводнения в россии — 2024
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит свыше 576 миллионов рублей Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, сообщается на сайте кабмина. "Средства поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка. Речь идет об оказании финансовой помощи в связи с повреждением или утратой жилья", - говорится в сообщении. Ранее кабмин выделил Оренбургской области 5 миллиардов рублей на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных из‑за паводка, и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также 490 миллионов рублей для оказания мер поддержки пострадавшим людям.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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оренбургская область, россия, наводнения в россии — 2024, общество
Оренбургская область, Россия, Наводнения в России — 2024, Общество
Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку

Правительство направит жителям Оренбургской области 576 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит свыше 576 миллионов рублей Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, сообщается на сайте кабмина.
"Средства поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка. Речь идет об оказании финансовой помощи в связи с повреждением или утратой жилья", - говорится в сообщении.
Ранее кабмин выделил Оренбургской области 5 миллиардов рублей на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных из‑за паводка, и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также 490 миллионов рублей для оказания мер поддержки пострадавшим людям.
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Оренбургская областьРоссияНаводнения в России — 2024Общество
 
 
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