https://ria.ru/20240527/orenburg-1948545293.html

Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку

Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку - РИА Новости, 27.05.2024

Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку

Правительство РФ дополнительно направит свыше 576 миллионов рублей Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:14

2024-05-27T10:14

2024-05-27T10:14

оренбургская область

россия

наводнения в россии — 2024

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит свыше 576 миллионов рублей Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, сообщается на сайте кабмина. "Средства поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка. Речь идет об оказании финансовой помощи в связи с повреждением или утратой жилья", - говорится в сообщении. Ранее кабмин выделил Оренбургской области 5 миллиардов рублей на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных из‑за паводка, и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также 490 миллионов рублей для оказания мер поддержки пострадавшим людям.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html

оренбургская область

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Дарья Буймова

оренбургская область, россия, наводнения в россии — 2024, общество