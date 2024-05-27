https://ria.ru/20240527/orenburg-1948545293.html
Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку
Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку - РИА Новости, 27.05.2024
Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку
Правительство РФ дополнительно направит свыше 576 миллионов рублей Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:14
2024-05-27T10:14
2024-05-27T10:14
оренбургская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит свыше 576 миллионов рублей Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, сообщается на сайте кабмина. "Средства поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка. Речь идет об оказании финансовой помощи в связи с повреждением или утратой жилья", - говорится в сообщении. Ранее кабмин выделил Оренбургской области 5 миллиардов рублей на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных из‑за паводка, и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также 490 миллионов рублей для оказания мер поддержки пострадавшим людям.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, наводнения в россии — 2024, общество
Оренбургская область, Россия, Наводнения в России — 2024, Общество
Оренбургская область получит дополнительные средства на поддержку
Правительство направит жителям Оренбургской области 576 миллионов рублей
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит свыше 576 миллионов рублей Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, сообщается на сайте кабмина.
"Средства поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка. Речь идет об оказании финансовой помощи в связи с повреждением или утратой жилья", - говорится в сообщении.
Ранее кабмин выделил Оренбургской области 5 миллиардов рублей на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных из‑за паводка, и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также 490 миллионов рублей для оказания мер поддержки пострадавшим людям.