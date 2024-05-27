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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.05.2024
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09:45 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/opasnost-1948541008.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.05.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:45
2024-05-27T09:45
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.22 мск. Через 6 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. В мэрии также сообщали, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе и городе Шебекино. Позже там сообщили об отмене угрозы.
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948539346.html
https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html
белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.22 мск. Через 6 минут отменили тревогу.
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"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
В мэрии также сообщали, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе и городе Шебекино. Позже там сообщили об отмене угрозы.
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