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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 27.05.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Желтый уровень "Воздушной опасности" отменен в Липецкой области спустя почти три часа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T06:22
2024-05-27T06:22
2024-05-27T06:25
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Желтый уровень "Воздушной опасности" отменен в Липецкой области спустя почти три часа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.Воздушная опасность была объявлена в 03.17 мск."Отбой желтого уровня "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.
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липецкая область, россия, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
ГУМЧС: в Липецкой области отменили режим воздушной опасности