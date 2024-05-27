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В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 27.05.2024
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень "Воздушная опасность" объявлен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T03:25
2024-05-27T03:25
2024-05-27T03:30
специальная военная операция на украине
липецкая область
происшествия
россия
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Желтый уровень "Воздушная опасность" объявлен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону."Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.Об этом же сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, попросив следить за информацией об оперативной обстановке, в частности, в официальных каналах правительства и МЧС.
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липецкая область, происшествия, россия, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Происшествия, Россия, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
ГУМЧС: в Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности