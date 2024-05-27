https://ria.ru/20240527/opasnost-1948513659.html

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 27.05.2024

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

Желтый уровень "Воздушная опасность" объявлен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T03:25

2024-05-27T03:25

2024-05-27T03:30

специальная военная операция на украине

липецкая область

происшествия

россия

игорь артамонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Желтый уровень "Воздушная опасность" объявлен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону."Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.Об этом же сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, попросив следить за информацией об оперативной обстановке, в частности, в официальных каналах правительства и МЧС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, происшествия, россия, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)