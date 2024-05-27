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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T02:31
2024-05-27T02:31
2024-05-27T02:33
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
происшествия
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.
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воронежская область, россия, происшествия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников