https://ria.ru/20240527/onkopomosch-1948604874.html

В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек

В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек - РИА Новости, 27.05.2024

В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек

В Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 25 мая обследовались 615 человек в рамках Дня открытых дверей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:39

2024-05-27T12:39

2024-05-27T12:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 25 мая обследовались 615 человек в рамках Дня открытых дверей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Все желающие могли проверить родинки и другие новообразования на коже, получить консультацию узкопрофильных специалистов."В лечении онкологических заболеваний большое значение имеет своевременная диагностика. Поэтому важно регулярно проходить обследования. В минувшую субботу в рамках Дня открытых дверей в ЦАОПах обследовались 615 человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что в результате 64 из них были направлены на дополнительное обследование. По его итогам у трех пациентов было выявлено онкологическое заболевание, все они направлены на лечение.

https://ria.ru/20231215/tsentr-1916018846.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, здоровье - общество