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В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек
В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек - РИА Новости, 27.05.2024
В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек
В Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 25 мая обследовались 615 человек в рамках Дня открытых дверей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:39
2024-05-27T12:39
2024-05-27T12:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 25 мая обследовались 615 человек в рамках Дня открытых дверей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Все желающие могли проверить родинки и другие новообразования на коже, получить консультацию узкопрофильных специалистов."В лечении онкологических заболеваний большое значение имеет своевременная диагностика. Поэтому важно регулярно проходить обследования. В минувшую субботу в рамках Дня открытых дверей в ЦАОПах обследовались 615 человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что в результате 64 из них были направлены на дополнительное обследование. По его итогам у трех пациентов было выявлено онкологическое заболевание, все они направлены на лечение.
https://ria.ru/20231215/tsentr-1916018846.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Здоровье - Общество