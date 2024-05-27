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В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек - РИА Новости, 27.05.2024
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Новости Подмосковья
 
12:39 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/onkopomosch-1948604874.html
В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек
В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек - РИА Новости, 27.05.2024
В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек
В Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 25 мая обследовались 615 человек в рамках Дня открытых дверей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:39
2024-05-27T12:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 25 мая обследовались 615 человек в рамках Дня открытых дверей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Все желающие могли проверить родинки и другие новообразования на коже, получить консультацию узкопрофильных специалистов."В лечении онкологических заболеваний большое значение имеет своевременная диагностика. Поэтому важно регулярно проходить обследования. В минувшую субботу в рамках Дня открытых дверей в ЦАОПах обследовались 615 человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что в результате 64 из них были направлены на дополнительное обследование. По его итогам у трех пациентов было выявлено онкологическое заболевание, все они направлены на лечение.
https://ria.ru/20231215/tsentr-1916018846.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Здоровье - Общество

В Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошли проверку 615 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПробирка с образцом крови
Пробирка с образцом крови - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 25 мая обследовались 615 человек в рамках Дня открытых дверей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Все желающие могли проверить родинки и другие новообразования на коже, получить консультацию узкопрофильных специалистов.
"В лечении онкологических заболеваний большое значение имеет своевременная диагностика. Поэтому важно регулярно проходить обследования. В минувшую субботу в рамках Дня открытых дверей в ЦАОПах обследовались 615 человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в результате 64 из них были направлены на дополнительное обследование. По его итогам у трех пациентов было выявлено онкологическое заболевание, все они направлены на лечение.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкЗдоровье - Общество
 
 
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