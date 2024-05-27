https://ria.ru/20240527/obuchenie-1948729453.html

Началось обучение участников программы "Время героев"

Началось обучение участников программы "Время героев" - РИА Новости, 27.05.2024

Началось обучение участников программы "Время героев"

В России стартовало обучение участников программы "Время героев" — с 27 мая управленческое образование начнут получать первые 83 человека, говорится на сайте... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:58

2024-05-27T17:58

2024-05-27T19:15

общество

россия

украина

алексей комиссаров

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В России стартовало обучение участников программы "Время героев" — с 27 мая управленческое образование начнут получать первые 83 человека, говорится на сайте программы. По словам ректора Президентской академии, генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. "Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов", — подчеркнул он.Комиссаров добавил, что сейчас без этих технологий эффективная работа органов власти и госкорпораций невозможна.Как уточняется, обучение начали лишь первые участники "Времени героев". Остальные приступят к учебе в ближайшее время. О старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" в конце февраля сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Как отмечал президент, этот проект — не пропагандистские заявления, а методичная работа, рассчитанная на годы вперед.Цель программы — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Проект реализуют на базе мастерской "Сенеж" и Высшей школы госуправления РАНХиГС. Прием заявок продлится до 8 апреля.

https://ria.ru/20240521/putin-1947424879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, украина, алексей комиссаров, владимир путин