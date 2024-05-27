Началось обучение участников программы "Время героев"
Стартовало обучение первого набора участников на программу "Время героев"
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В России стартовало обучение участников программы "Время героев" — с 27 мая управленческое образование начнут получать первые 83 человека, говорится на сайте программы.
По словам ректора Президентской академии, генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый.
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"Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов", — подчеркнул он.
Комиссаров добавил, что сейчас без этих технологий эффективная работа органов власти и госкорпораций невозможна.
Как уточняется, обучение начали лишь первые участники "Времени героев". Остальные приступят к учебе в ближайшее время.
О старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" в конце февраля сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Как отмечал президент, этот проект — не пропагандистские заявления, а методичная работа, рассчитанная на годы вперед.
Цель программы — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Проект реализуют на базе мастерской "Сенеж" и Высшей школы госуправления РАНХиГС. Прием заявок продлится до 8 апреля.