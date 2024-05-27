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Началось обучение участников программы "Время героев" - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 27.05.2024 (обновлено: 19:15 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/obuchenie-1948729453.html
Началось обучение участников программы "Время героев"
Началось обучение участников программы "Время героев" - РИА Новости, 27.05.2024
Началось обучение участников программы "Время героев"
В России стартовало обучение участников программы "Время героев" — с 27 мая управленческое образование начнут получать первые 83 человека, говорится на сайте... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:58
2024-05-27T19:15
общество
россия
украина
алексей комиссаров
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В России стартовало обучение участников программы "Время героев" — с 27 мая управленческое образование начнут получать первые 83 человека, говорится на сайте программы. По словам ректора Президентской академии, генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. &quot;Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов&quot;, — подчеркнул он.Комиссаров добавил, что сейчас без этих технологий эффективная работа органов власти и госкорпораций невозможна.Как уточняется, обучение начали лишь первые участники "Времени героев". Остальные приступят к учебе в ближайшее время. О старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" в конце февраля сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Как отмечал президент, этот проект — не пропагандистские заявления, а методичная работа, рассчитанная на годы вперед.Цель программы — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Проект реализуют на базе мастерской "Сенеж" и Высшей школы госуправления РАНХиГС. Прием заявок продлится до 8 апреля.
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общество, россия, украина, алексей комиссаров, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Алексей Комиссаров, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Началось обучение участников программы "Время героев"

Стартовало обучение первого набора участников на программу "Время героев"

© Фото : Программа "Время героев"Обучение первого набора участников на программу "Время героев"
Обучение первого набора участников на программу Время героев - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Программа "Время героев"
Обучение первого набора участников на программу "Время героев"
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В России стартовало обучение участников программы "Время героев" — с 27 мая управленческое образование начнут получать первые 83 человека, говорится на сайте программы.
По словам ректора Президентской академии, генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый.
© Фото : Программа "Время героев"Обучение первого набора участников на программу "Время героев"
Обучение первого набора участников на программу Время героев - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Программа "Время героев"
Обучение первого набора участников на программу "Время героев"
«

"Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов", — подчеркнул он.

Комиссаров добавил, что сейчас без этих технологий эффективная работа органов власти и госкорпораций невозможна.
Как уточняется, обучение начали лишь первые участники "Времени героев". Остальные приступят к учебе в ближайшее время.
О старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" в конце февраля сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Как отмечал президент, этот проект — не пропагандистские заявления, а методичная работа, рассчитанная на годы вперед.
Цель программы — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Проект реализуют на базе мастерской "Сенеж" и Высшей школы госуправления РАНХиГС. Прием заявок продлится до 8 апреля.
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