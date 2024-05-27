https://ria.ru/20240527/obstrely-1948515073.html

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 27.05.2024

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T04:28

2024-05-27T04:28

2024-05-27T04:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

муром

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей", — говорится в заявлении. Гладков добавил, что в селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. По его словам, на территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка, есть повреждение на линии газоснабжения, также поврежден один автомобиль. Оперативные и аварийные службы работают на местах, подворовой обход будет продолжен в светлое время суток, отметил губернатор.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

муром

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происшествия, белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины