https://ria.ru/20240527/obstrely-1948515073.html
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области
Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T04:28
2024-05-27T04:28
2024-05-27T04:33
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происшествия
белгородская область
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей", — говорится в заявлении. Гладков добавил, что в селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. По его словам, на территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка, есть повреждение на линии газоснабжения, также поврежден один автомобиль. Оперативные и аварийные службы работают на местах, подворовой обход будет продолжен в светлое время суток, отметил губернатор.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел ВСУ