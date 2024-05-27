Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 27.05.2024 (обновлено: 04:33 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/obstrely-1948515073.html
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области
Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T04:28
2024-05-27T04:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884440747_0:385:960:925_1920x0_80_0_0_8451c0abb2b0d371a0046dad19eb9b95.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей", — говорится в заявлении. Гладков добавил, что в селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. По его словам, на территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка, есть повреждение на линии газоснабжения, также поврежден один автомобиль. Оперативные и аварийные службы работают на местах, подворовой обход будет продолжен в светлое время суток, отметил губернатор.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
муром
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884440747_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_cce59e43d32000b37eb5828c24366be5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей", — говорится в заявлении.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Пленный рассказал, как пьяные украинские солдаты застрелили офицеров ВСУ
04:06
Гладков добавил, что в селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. По его словам, на территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка, есть повреждение на линии газоснабжения, также поврежден один автомобиль.
Оперативные и аварийные службы работают на местах, подворовой обход будет продолжен в светлое время суток, отметил губернатор.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала