https://ria.ru/20240527/obstrel-1948764034.html

В Курской области несколько населенных пунктов попали под обстрел

В Курской области несколько населенных пунктов попали под обстрел - РИА Новости, 27.05.2024

В Курской области несколько населенных пунктов попали под обстрел

Несколько населенных пунктов Курской области попали под обстрел со стороны Украины в понедельник, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T20:33

2024-05-27T20:33

2024-05-27T20:33

происшествия

курская область

украина

глушковский район

алексей смирнов (политик)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несколько населенных пунктов Курской области попали под обстрел со стороны Украины в понедельник, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "В течение дня обстреливались поселок Теткино и деревня Елизаветовка Глушковского района, села Гоголевка и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района, село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - написал Смирнов.Он добавил, что в регионе были зафиксированы сбросы взрывных устройств с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе, обошлось также без пострадавших. Кроме того, российские средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали дроны.

курская область

украина

глушковский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, украина, глушковский район, алексей смирнов (политик)