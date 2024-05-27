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В Курской области несколько населенных пунктов попали под обстрел - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:33 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948764034.html
В Курской области несколько населенных пунктов попали под обстрел
В Курской области несколько населенных пунктов попали под обстрел - РИА Новости, 27.05.2024
В Курской области несколько населенных пунктов попали под обстрел
Несколько населенных пунктов Курской области попали под обстрел со стороны Украины в понедельник, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:33
2024-05-27T20:33
происшествия
курская область
украина
глушковский район
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несколько населенных пунктов Курской области попали под обстрел со стороны Украины в понедельник, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "В течение дня обстреливались поселок Теткино и деревня Елизаветовка Глушковского района, села Гоголевка и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района, село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - написал Смирнов.Он добавил, что в регионе были зафиксированы сбросы взрывных устройств с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе, обошлось также без пострадавших. Кроме того, российские средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали дроны.
курская область
украина
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происшествия, курская область, украина, глушковский район, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
В Курской области несколько населенных пунктов попали под обстрел

Смирнов: ВСУ в течение дня обстреливали населенные пункты в Курской области

© Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела поселка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны Украины
Последствия обстрела поселка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны Украины
© Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела поселка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несколько населенных пунктов Курской области попали под обстрел со стороны Украины в понедельник, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"В течение дня обстреливались поселок Теткино и деревня Елизаветовка Глушковского района, села Гоголевка и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района, село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - написал Смирнов.
Он добавил, что в регионе были зафиксированы сбросы взрывных устройств с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе, обошлось также без пострадавших. Кроме того, российские средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали дроны.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаГлушковский районАлексей Смирнов (политик)
 
 
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