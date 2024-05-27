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ВСУ более 200 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948665384.html
ВСУ более 200 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
ВСУ более 200 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ более 200 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Более 200 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области, семь человек... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:25
2024-05-27T15:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948480972_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_5c9a9fb72b298b63d229786b701c51f4.jpg
БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Более 200 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области, семь человек получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 26 мая по 8 муниципалитетам было выпущено 138 снарядов, включая танковые и реактивные, из установок "Ольха" и "Град". Также были атаки с использованием 65 беспилотников, включая сброс 14 взрывных устройств с дронов. Различные разрушения выявлены в 112 частных домовладениях, 19 многоквартирных домах, трех объектах связи, двух магазинах и 70 транспортных средствах. "Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа… В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 танковых и 11 артиллерийских снарядов, также с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса. Пострадавших и разрушений нет. В селах Устинка и Наумовка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе... По селу Красный Хутор выпущено 17 артиллерийских снарядов и 20 гранатометных выстрелов, с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса, а также сдетонировали два FPV-дрона... В селе Петровка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Над МАПП "Нехотеевка" системой ПВО сбит FPV-дрон", - написал Гладков в Telegram-канале. По данным главы региона, в Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 4 минометных снаряда, в Борисовском районе по селу Богун-Городок выпущено 15 снарядов. Также в районе село Грузское и поселок Борисовка подверглись атаке с помощью БПЛА. При детонации дрона пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. В Грайворонском городском округе, как уточнил Гладков, по селу Сподарюшино, поселкам Совхозный и Горьковский выпущено 25 минометных и 3 танковых снаряда. Атаки беспилотников зафиксированы в селах Новостроевка-Первая, Пороз и Безымено. В результате сброса осколочного боеприпаса с дрона пострадал водитель, его доставили в больницу №2 Белгорода. Губернатор отметил, что в Краснояружском районе установлено 3 прилета между поселком Прилесье и селом Графовка, также 7 прилетов на окраине поселка Прилесье. Украинские дроны атаковали окраины сел Колотиловка, Староселье и поселок Прилесье. В Корочанском районе система ПВО сбила воздушную цель. "В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром – зафиксировано 10 прилетов, с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. В результате детонации дрона пострадал водитель движущегося автомобиля... По селу Ржевка выпущено 5 снарядов из РСЗО "Ольха". Пострадали трое мирных жителей... По городу Шебекино выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град" и один артиллерийский снаряд, также противник атаковал с помощью одного FPV-дрона. Пострадал один мирный житель", - подчеркнул глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240503/gladkov-1943655774.html
https://ria.ru/20240527/otpravka-1948639353.html
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белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ более 200 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ более 200 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто сбитого снаряда РСЗО "Ольха" над Шебекинским городским округом Белгородской области
Место сбитого снаряда РСЗО Ольха над Шебекинским городским округом Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место сбитого снаряда РСЗО "Ольха" над Шебекинским городским округом Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Более 200 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области, семь человек получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, 26 мая по 8 муниципалитетам было выпущено 138 снарядов, включая танковые и реактивные, из установок "Ольха" и "Град". Также были атаки с использованием 65 беспилотников, включая сброс 14 взрывных устройств с дронов. Различные разрушения выявлены в 112 частных домовладениях, 19 многоквартирных домах, трех объектах связи, двух магазинах и 70 транспортных средствах.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов региона
3 мая, 12:25
«
"Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа… В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 танковых и 11 артиллерийских снарядов, также с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса. Пострадавших и разрушений нет. В селах Устинка и Наумовка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе... По селу Красный Хутор выпущено 17 артиллерийских снарядов и 20 гранатометных выстрелов, с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса, а также сдетонировали два FPV-дрона... В селе Петровка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Над МАПП "Нехотеевка" системой ПВО сбит FPV-дрон", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным главы региона, в Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 4 минометных снаряда, в Борисовском районе по селу Богун-Городок выпущено 15 снарядов. Также в районе село Грузское и поселок Борисовка подверглись атаке с помощью БПЛА. При детонации дрона пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. В Грайворонском городском округе, как уточнил Гладков, по селу Сподарюшино, поселкам Совхозный и Горьковский выпущено 25 минометных и 3 танковых снаряда. Атаки беспилотников зафиксированы в селах Новостроевка-Первая, Пороз и Безымено. В результате сброса осколочного боеприпаса с дрона пострадал водитель, его доставили в больницу №2 Белгорода.
Губернатор отметил, что в Краснояружском районе установлено 3 прилета между поселком Прилесье и селом Графовка, также 7 прилетов на окраине поселка Прилесье. Украинские дроны атаковали окраины сел Колотиловка, Староселье и поселок Прилесье. В Корочанском районе система ПВО сбила воздушную цель.
«
"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром – зафиксировано 10 прилетов, с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. В результате детонации дрона пострадал водитель движущегося автомобиля... По селу Ржевка выпущено 5 снарядов из РСЗО "Ольха". Пострадали трое мирных жителей... По городу Шебекино выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град" и один артиллерийский снаряд, также противник атаковал с помощью одного FPV-дрона. Пострадал один мирный житель", - подчеркнул глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Военнослужащие армии Болгарии - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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