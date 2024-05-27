https://ria.ru/20240527/obstrel-1948665384.html

ВСУ более 200 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ более 200 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 27.05.2024

ВСУ более 200 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Более 200 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области, семь человек... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:25

2024-05-27T15:25

2024-05-27T15:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Более 200 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области, семь человек получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 26 мая по 8 муниципалитетам было выпущено 138 снарядов, включая танковые и реактивные, из установок "Ольха" и "Град". Также были атаки с использованием 65 беспилотников, включая сброс 14 взрывных устройств с дронов. Различные разрушения выявлены в 112 частных домовладениях, 19 многоквартирных домах, трех объектах связи, двух магазинах и 70 транспортных средствах. "Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа… В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 танковых и 11 артиллерийских снарядов, также с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса. Пострадавших и разрушений нет. В селах Устинка и Наумовка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе... По селу Красный Хутор выпущено 17 артиллерийских снарядов и 20 гранатометных выстрелов, с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса, а также сдетонировали два FPV-дрона... В селе Петровка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Над МАПП "Нехотеевка" системой ПВО сбит FPV-дрон", - написал Гладков в Telegram-канале. По данным главы региона, в Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 4 минометных снаряда, в Борисовском районе по селу Богун-Городок выпущено 15 снарядов. Также в районе село Грузское и поселок Борисовка подверглись атаке с помощью БПЛА. При детонации дрона пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. В Грайворонском городском округе, как уточнил Гладков, по селу Сподарюшино, поселкам Совхозный и Горьковский выпущено 25 минометных и 3 танковых снаряда. Атаки беспилотников зафиксированы в селах Новостроевка-Первая, Пороз и Безымено. В результате сброса осколочного боеприпаса с дрона пострадал водитель, его доставили в больницу №2 Белгорода. Губернатор отметил, что в Краснояружском районе установлено 3 прилета между поселком Прилесье и селом Графовка, также 7 прилетов на окраине поселка Прилесье. Украинские дроны атаковали окраины сел Колотиловка, Староселье и поселок Прилесье. В Корочанском районе система ПВО сбила воздушную цель. "В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром – зафиксировано 10 прилетов, с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. В результате детонации дрона пострадал водитель движущегося автомобиля... По селу Ржевка выпущено 5 снарядов из РСЗО "Ольха". Пострадали трое мирных жителей... По городу Шебекино выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град" и один артиллерийский снаряд, также противник атаковал с помощью одного FPV-дрона. Пострадал один мирный житель", - подчеркнул глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240503/gladkov-1943655774.html

https://ria.ru/20240527/otpravka-1948639353.html

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белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины