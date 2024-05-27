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ВСУ нанесли повторный удар по Нижним Серогозам - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 27.05.2024 (обновлено: 14:25 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948637089.html
ВСУ нанесли повторный удар по Нижним Серогозам
ВСУ нанесли повторный удар по Нижним Серогозам - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ нанесли повторный удар по Нижним Серогозам
Украинские войска нанесли повторный удар по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:05
2024-05-27T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли повторный удар по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного приступа, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Ранее Сальдо сообщил, что ракета ВСУ утром в понедельник попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. Позже в минздраве региона сообщили, что в больницу доставлены четверо человек, один – в тяжелом состоянии, у всех - минно-взрывные травмы."Следуя своей тактике повторных обстрелов, украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. Пострадавших и погибших в результате нового обстрела нет", - написал Сальдо.При этом, по его словам, одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. "По словам врачей, у неё произошёл сердечный приступ. К сожалению, она умерла", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240527/obstrely-1948515073.html
https://ria.ru/20240527/udary-1948551862.html
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вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо, Херсонская область
ВСУ нанесли повторный удар по Нижним Серогозам

ВСУ нанесли повторный удар по зданию Пенсионного фонда в Нижних Серогозах

© Фото : Кастюкевич Live/TelegramПенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Кастюкевич Live/Telegram
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли повторный удар по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного приступа, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщил, что ракета ВСУ утром в понедельник попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. Позже в минздраве региона сообщили, что в больницу доставлены четверо человек, один – в тяжелом состоянии, у всех - минно-взрывные травмы.
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"Следуя своей тактике повторных обстрелов, украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. Пострадавших и погибших в результате нового обстрела нет", - написал Сальдо.
При этом, по его словам, одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. "По словам врачей, у неё произошёл сердечный приступ. К сожалению, она умерла", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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