https://ria.ru/20240527/obstrel-1948637089.html

ВСУ нанесли повторный удар по Нижним Серогозам

ВСУ нанесли повторный удар по Нижним Серогозам - РИА Новости, 27.05.2024

ВСУ нанесли повторный удар по Нижним Серогозам

Украинские войска нанесли повторный удар по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:05

2024-05-27T14:05

2024-05-27T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли повторный удар по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного приступа, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Ранее Сальдо сообщил, что ракета ВСУ утром в понедельник попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. Позже в минздраве региона сообщили, что в больницу доставлены четверо человек, один – в тяжелом состоянии, у всех - минно-взрывные травмы."Следуя своей тактике повторных обстрелов, украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. Пострадавших и погибших в результате нового обстрела нет", - написал Сальдо.При этом, по его словам, одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. "По словам врачей, у неё произошёл сердечный приступ. К сожалению, она умерла", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240527/obstrely-1948515073.html

https://ria.ru/20240527/udary-1948551862.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо, херсонская область