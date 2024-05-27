ВСУ нанесли повторный удар по Нижним Серогозам
ВСУ нанесли повторный удар по зданию Пенсионного фонда в Нижних Серогозах
© Фото : Кастюкевич Live/TelegramПенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли повторный удар по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного приступа, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщил, что ракета ВСУ утром в понедельник попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. Позже в минздраве региона сообщили, что в больницу доставлены четверо человек, один – в тяжелом состоянии, у всех - минно-взрывные травмы.
"Следуя своей тактике повторных обстрелов, украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. Пострадавших и погибших в результате нового обстрела нет", - написал Сальдо.
При этом, по его словам, одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. "По словам врачей, у неё произошёл сердечный приступ. К сожалению, она умерла", - добавил губернатор.