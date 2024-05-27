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Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948542053.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов - РИА Новости, 27.05.2024
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов
Украинские войска в понедельник выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:54
2024-05-27T09:54
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
горловка
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению: 06:00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)…. 08:35 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм.", - говорится в сообщении ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240527/obstrely-1948507820.html
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донецк, петровский район, горловка, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Горловка, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов, в том числе кассетного типа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению: 06:00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)…. 08:35 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм.", - говорится в сообщении ведомства.
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Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районГорловкаСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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