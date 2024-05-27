https://ria.ru/20240527/obrushenie-1948641672.html

В Китае пять человек пропали без вести после обрушения дома

В Китае пять человек пропали без вести после обрушения дома - РИА Новости, 27.05.2024

В Китае пять человек пропали без вести после обрушения дома

Пять человек числятся пропавшими без вести после частичного обрушения жилого дома в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщают местные власти. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:20

2024-05-27T14:20

2024-05-27T14:28

в мире

аньхой

китай

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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Пять человек числятся пропавшими без вести после частичного обрушения жилого дома в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщают местные власти. В понедельник в 13.40 (8.40 мск) в пригороде города Тунлин провинции Аньхой обрушилась одна из сторон пятиэтажного жилого дома. "Согласно результатам предварительной проверки, связь потеряна с пятью людьми", - говорится в сообщении местных властей. Отмечается, что остальные жители дома были успешно перемещены из опасной зоны. В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

https://ria.ru/20240501/kitay-1943240492.html

аньхой

китай

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в мире, аньхой, китай