https://ria.ru/20240527/novorossiysk-1948522616.html
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы - РИА Новости, 27.05.2024
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером в понедельник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:00
2024-05-27T08:00
2024-05-27T08:00
черное море
новороссийск
безопасность
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КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером в понедельник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города. "Сегодня, 27.05.24, в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
https://ria.ru/20240223/novorossiysk-1929197938.html
черное море
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, новороссийск, безопасность
Черное море, Новороссийск, Безопасность
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
В акватории Черного моря в Новороссийске пройдут учебные стрельбы