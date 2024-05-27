https://ria.ru/20240527/novorossiysk-1948522616.html

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы - РИА Новости, 27.05.2024

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы

Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером в понедельник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

черное море

новороссийск

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150024/41/1500244136_0:0:3443:1937_1920x0_80_0_0_60b66c1822a719b39ead23a0345fb96e.jpg

КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером в понедельник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города. "Сегодня, 27.05.24, в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.

https://ria.ru/20240223/novorossiysk-1929197938.html

черное море

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, новороссийск, безопасность