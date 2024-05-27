https://ria.ru/20240527/novogorovka-1948579690.html
ВСУ ударили по школе в запорожском селе
ВСУ ударили по школе в запорожском селе - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ ударили по школе в запорожском селе
Украинские войска ударили по школе в запорожском селе Новогоровка, информация о пострадавших и разрушении уточняется, сообщил председатель комиссии Общественной РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:55
2024-05-27T11:55
2024-05-27T14:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска ударили по школе в запорожском селе Новогоровка, информация о пострадавших и разрушении уточняется, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Боевики ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. Никаких военных в самой школе и поблизости нет и никогда не было. Это нацистам хорошо известно", - написал Рогов.По его словам, ВСУ били специально по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование."Информация о пострадавших и величине разрушений уточняется", - отметил Рогов.
https://ria.ru/20240527/tac-1948550820.html
https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
ВСУ ударили по школе в запорожском селе
ВСУ ударили по школе в запорожском селе Новогоровка