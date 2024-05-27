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ВСУ ударили по школе в запорожском селе - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 27.05.2024 (обновлено: 14:46 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/novogorovka-1948579690.html
ВСУ ударили по школе в запорожском селе
ВСУ ударили по школе в запорожском селе - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ ударили по школе в запорожском селе
Украинские войска ударили по школе в запорожском селе Новогоровка, информация о пострадавших и разрушении уточняется, сообщил председатель комиссии Общественной РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:55
2024-05-27T14:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска ударили по школе в запорожском селе Новогоровка, информация о пострадавших и разрушении уточняется, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Боевики ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. Никаких военных в самой школе и поблизости нет и никогда не было. Это нацистам хорошо известно", - написал Рогов.По его словам, ВСУ били специально по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование."Информация о пострадавших и величине разрушений уточняется", - отметил Рогов.
https://ria.ru/20240527/tac-1948550820.html
https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html
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вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
ВСУ ударили по школе в запорожском селе

ВСУ ударили по школе в запорожском селе Новогоровка

© Фото : РОГОЗИН/TelegramПоследствия удара по школе в селе Новогоровка Запорожской области. 27 мая 2024
Последствия удара по школе в селе Новогоровка Запорожской области. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : РОГОЗИН/Telegram
Последствия удара по школе в селе Новогоровка Запорожской области. 27 мая 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска ударили по школе в запорожском селе Новогоровка, информация о пострадавших и разрушении уточняется, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Боевики ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. Никаких военных в самой школе и поблизости нет и никогда не было. Это нацистам хорошо известно", - написал Рогов.
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По его словам, ВСУ били специально по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование.
"Информация о пострадавших и величине разрушений уточняется", - отметил Рогов.
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