https://ria.ru/20240527/netaylovo-1948614811.html
ВС России взяли под контроль Нетайлово в ДНР
ВС России взяли под контроль Нетайлово в ДНР - РИА Новости, 27.05.2024
ВС России взяли под контроль Нетайлово в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в ДНР и улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:11
2024-05-27T13:11
2024-05-27T13:17
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в ДНР и улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВС России взяли под контроль Нетайлово в ДНР
Группировка войск "Центр" взяла под контроль Нетайлово в ДНР