https://ria.ru/20240527/netaylovo-1948614811.html

ВС России взяли под контроль Нетайлово в ДНР

ВС России взяли под контроль Нетайлово в ДНР - РИА Новости, 27.05.2024

ВС России взяли под контроль Нетайлово в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в ДНР и улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:11

2024-05-27T13:11

2024-05-27T13:17

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в ДНР и улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, безопасность