В России получили порошок для биомедицинских имплантов из нового сплава

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Безвредный для организма порошок из нового биомедицинского сплава для производства медицинских имплантов научились получать ученые НИУ БелГУ. Предложенный метод был использован впервые в России, сообщили в пресс-службе вуза.Ранее исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) получили и запатентовали биомедицинский сплав Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4, который обладает биосовместимостью, нетоксичен для организма и не препятствует росту мультипотентных стволовых клеток.В последнее время перед учеными встала задача научиться получать порошок из этого сплава, чтобы изготавливать из него медицинские импланты методом селективного лазерного плавления, сообщил профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий, доктор технических наук Сергей Жеребцов."Наша команда впервые в России применила метод ультразвуковой атомизации для получения биосовместимого металлического порошка из высокоэнтропийного сплава. Ранее этим способом мы также получали порошки для стоматологических сплавов", — рассказал Жеребцов.Он пояснил, что высокоскоростная ультразвуковая вибрация в инертной среде превращает поток пятикомпонентного металлического расплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4 в порошок из микрочастиц идеальной сферической формы и заданного размера.Из-за отсутствия трения между частицами подвижность порошка сопоставима с текучестью жидкости. Это обеспечивает ему целый ряд преимуществ при аддитивном производстве: повышенную точность при воспроизведении плотности и высоты наносимого слоя и минимальную усадку после плавления."Разработанный нами способ позволяет получать порошок, элементный состав которого соответствует исходному литому состоянию сплава. Также мы экспериментально подтвердили равномерное распределение в полученном порошке химических элементов сплава", — отметил научный сотрудник лаборатории объемных наноструктурных материалов НИУ БелГУ, кандидат технических наук Максим Озеров.Для внедрения научной разработки сегодня ученые ведут переговоры с потенциальными промышленными партнерами.Исследования и эксперименты проводились на базе лаборатории объемных наноструктурных материалов при поддержке программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Безвредный для организма порошок из нового биомедицинского сплава для производства медицинских имплантов научились получать ученые НИУ БелГУ. Предложенный метод был использован впервые в России, сообщили в пресс-службе вуза.
Ранее исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) получили и запатентовали биомедицинский сплав Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4, который обладает биосовместимостью, нетоксичен для организма и не препятствует росту мультипотентных стволовых клеток.
В последнее время перед учеными встала задача научиться получать порошок из этого сплава, чтобы изготавливать из него медицинские импланты методом селективного лазерного плавления, сообщил профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий, доктор технических наук Сергей Жеребцов.
«
"Наша команда впервые в России применила метод ультразвуковой атомизации для получения биосовместимого металлического порошка из высокоэнтропийного сплава. Ранее этим способом мы также получали порошки для стоматологических сплавов", — рассказал Жеребцов.
Он пояснил, что высокоскоростная ультразвуковая вибрация в инертной среде превращает поток пятикомпонентного металлического расплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4 в порошок из микрочастиц идеальной сферической формы и заданного размера.
Из-за отсутствия трения между частицами подвижность порошка сопоставима с текучестью жидкости. Это обеспечивает ему целый ряд преимуществ при аддитивном производстве: повышенную точность при воспроизведении плотности и высоты наносимого слоя и минимальную усадку после плавления.
"Разработанный нами способ позволяет получать порошок, элементный состав которого соответствует исходному литому состоянию сплава. Также мы экспериментально подтвердили равномерное распределение в полученном порошке химических элементов сплава", — отметил научный сотрудник лаборатории объемных наноструктурных материалов НИУ БелГУ, кандидат технических наук Максим Озеров.
Для внедрения научной разработки сегодня ученые ведут переговоры с потенциальными промышленными партнерами.
Исследования и эксперименты проводились на базе лаборатории объемных наноструктурных материалов при поддержке программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты.
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