Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 27.05.2024 (обновлено: 15:07 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/natsvalyuty-1948654948.html
Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном
Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024
Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в коммерческих сделках по... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:52
2024-05-27T15:07
узбекистан
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948645600_0:261:3070:1988_1920x0_80_0_0_bd6ceff2b10429525d2b4d6229ecb9f6.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года составила 58% и продолжает расти."Важно, что наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным. В финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948660024.html
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948659090.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948645600_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_1c368d106b7e8f0638e6e6271c986bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, владимир путин, экономика
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном

Путин: доля рубля в коммерческих сделках с Узбекистаном достигла 58 процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года составила 58% и продолжает расти.
"Важно, что наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным. В финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров
15:06
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия ценит вклад граждан Узбекистана в ее развитие, заявил Путин
15:02
 
УзбекистанРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала