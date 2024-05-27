Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном
Путин: доля рубля в коммерческих сделках с Узбекистаном достигла 58 процентов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года составила 58% и продолжает расти.
"Важно, что наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным. В финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.