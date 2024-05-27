https://ria.ru/20240527/natsvalyuty-1948654948.html

Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном

Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024

Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в коммерческих сделках по... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:52

2024-05-27T14:52

2024-05-27T15:07

узбекистан

россия

владимир путин

экономика

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Узбекистан последовательно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года составила 58% и продолжает расти."Важно, что наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным. В финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948660024.html

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узбекистан

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, россия, владимир путин, экономика