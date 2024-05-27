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Ростовскому заводу вентиляции поможет нарастить производство нацпроект
Ростовскому заводу вентиляции поможет нарастить производство нацпроект - РИА Новости, 27.05.2024
Ростовскому заводу вентиляции поможет нарастить производство нацпроект
Ростовский завод вентиляции "Вентпром" с помощью финансовой поддержки центра "Мой бизнес" нарастит объемы производства, а также расширит линейку продукции,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:20
2024-05-27T19:20
2024-05-27T19:20
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Ростовский завод вентиляции "Вентпром" с помощью финансовой поддержки центра "Мой бизнес" нарастит объемы производства, а также расширит линейку продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.Завод "Вентпром" является производителем и поставщиком комплектующих для вентиляции, теплоизоляции и огнезащиты на юге России."Мы постоянно расширяем ассортимент продукции, располагая собственным производством и складами недалеко от центра Ростова", - рассказала генеральный директор Нюрзанат Гончарова, ее слова приводит пресс-служба.В центре "Мой бизнес" "Вентпром" воспользовался льготным предложением "На развитие", которое было разработано специально для таких важных сфер экономики, как производство, АПК, экспорт, строительство. Это микрозаем в размере от 100 тысяч до 5 миллионов рублей со ставкой 7-9% годовых.Привлеченные средства помогут предприятию, помимо увеличения объемов производства, расширить линейку продукции.Финансирование предоставлено в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при содействии правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ростовская область, россия
Ростовская область , Ростовская область, Россия
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Ростовский завод вентиляции "Вентпром" с помощью финансовой поддержки центра "Мой бизнес" нарастит объемы производства, а также расширит линейку продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Завод "Вентпром" является производителем и поставщиком комплектующих для вентиляции, теплоизоляции и огнезащиты на юге России
.
"Мы постоянно расширяем ассортимент продукции, располагая собственным производством и складами недалеко от центра Ростова", - рассказала генеральный директор Нюрзанат Гончарова, ее слова приводит пресс-служба.
В центре "Мой бизнес" "Вентпром" воспользовался льготным предложением "На развитие", которое было разработано специально для таких важных сфер экономики, как производство, АПК, экспорт, строительство. Это микрозаем в размере от 100 тысяч до 5 миллионов рублей со ставкой 7-9% годовых.
Привлеченные средства помогут предприятию, помимо увеличения объемов производства, расширить линейку продукции.
Финансирование предоставлено в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при содействии правительства Ростовской области
и министерства экономического развития региона.