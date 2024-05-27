https://ria.ru/20240527/natsproekt-1948750211.html

Ростовскому заводу вентиляции поможет нарастить производство нацпроект

Ростовскому заводу вентиляции поможет нарастить производство нацпроект - РИА Новости, 27.05.2024

Ростовскому заводу вентиляции поможет нарастить производство нацпроект

Ростовский завод вентиляции "Вентпром" с помощью финансовой поддержки центра "Мой бизнес" нарастит объемы производства, а также расширит линейку продукции,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:20

2024-05-27T19:20

2024-05-27T19:20

ростовская область

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россия

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Ростовский завод вентиляции "Вентпром" с помощью финансовой поддержки центра "Мой бизнес" нарастит объемы производства, а также расширит линейку продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.Завод "Вентпром" является производителем и поставщиком комплектующих для вентиляции, теплоизоляции и огнезащиты на юге России."Мы постоянно расширяем ассортимент продукции, располагая собственным производством и складами недалеко от центра Ростова", - рассказала генеральный директор Нюрзанат Гончарова, ее слова приводит пресс-служба.В центре "Мой бизнес" "Вентпром" воспользовался льготным предложением "На развитие", которое было разработано специально для таких важных сфер экономики, как производство, АПК, экспорт, строительство. Это микрозаем в размере от 100 тысяч до 5 миллионов рублей со ставкой 7-9% годовых.Привлеченные средства помогут предприятию, помимо увеличения объемов производства, расширить линейку продукции.Финансирование предоставлено в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при содействии правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростовская область, россия