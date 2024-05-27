https://ria.ru/20240527/natsionalizatsiya-1948523251.html

Глава ВТБ пока не видит угрозы повальной национализации

Глава ВТБ пока не видит угрозы повальной национализации - РИА Новости, 27.05.2024

Глава ВТБ пока не видит угрозы повальной национализации

Некоторые решения по возвращению в государственную собственность компаний, приватизированных в России в 90-е, не означают пересмотра базовых принципов... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:06

2024-05-27T08:06

2024-05-27T08:07

экономика

россия

андрей костин (банкир)

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Некоторые решения по возвращению в государственную собственность компаний, приватизированных в России в 90-е, не означают пересмотра базовых принципов приватизации, угрозы повальной национализации в стране пока не наблюдается, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию "Фонтанка". "Принципы рыночной экономики должны существовать. Президент недавно опять подтвердил, на съезде РСПП, что не будет пересмотра приватизации. Отдельные случаи не относятся к пересмотру базовых принципов приватизации. Они связаны с другими ситуациями – мошенническими, криминальными. Но базово мы должны смотреть вперед, а не назад… Угрозы повальной национализации пока не вижу", - заявил банкир. "Конечно, приватизация 90-х была несправедливая. Но как ее справедливой сделаешь? Как ее сделать, если в стране нет собственного капитала? Можно было либо иностранному капиталу отдать задешево, либо как-то пытаться самим справляться", - отметил также Костин. При этом, по его мнению, вопрос сейчас не в том, как это прошло, а в том, как дальше быть. "Сегодня у нас сильное государство. Теперь через залоговый аукцион предприятие не купишь. Но и частный бизнес энергичный, он ищет возможности, и это хорошо для экономики. Частный бизнес вернулся с Запада, куда он все время пытался нырнуть, обратно в Россию. Сейчас в стране достаточно много инвестиционных денег, надо просто привлечь их. Интерес есть", - отметил он.

https://ria.ru/20240425/privatizatsiya-1942358162.html

https://ria.ru/20240425/putin-1942284933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, андрей костин (банкир), российский союз промышленников и предпринимателей