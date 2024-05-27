НАТО требует от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ
Politico: альянс требует от Столтенберга больше ясности по его плану по Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Союзники по НАТО требуют от генсека альянса Йенса Столтенберга больше ясности по его плану о создании фонда для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Ранее Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
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"Союзники по НАТО требуют, чтобы... Йенс Столтенберг на этой неделе внес больше ясности в свой план по выделению... 100 миллиардов евро на поддержку Украины", - говорится в материале.
По информации издания, предложение Столтенберга остается "острым вопросом" среди членов альянса.
"За кулисами в последние недели даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины стали более сдержанно относиться к этому плану, задаваясь вопросом, где и каким образом будет найдена такая огромная сумма денег", - пишет газета, подчеркивая, что до встречи лидеров стран НАТО в Вашингтоне в июле остаются считанные недели.
"План немного приводит в замешательство", - заявил газете неназванный чиновник из восточноевропейской страны. Другой источник заявил, что "не будет удивлен", если цифра в 100 миллиардов евро в конечном счете будет пересмотрена.
По данным газеты, страны ожидают, что Столтенберг внесет большей ясности в свой план в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге в четверг и пятницу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.