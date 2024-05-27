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НАТО требует от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2024
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11:36 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/nato-1948574238.html
НАТО требует от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ
НАТО требует от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2024
НАТО требует от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ
Союзники по НАТО требуют от генсека альянса Йенса Столтенберга больше ясности по его плану о создании фонда для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:36
2024-05-27T11:36
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
йенс столтенберг
сергей лавров
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Союзники по НАТО требуют от генсека альянса Йенса Столтенберга больше ясности по его плану о создании фонда для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Ранее Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. "Союзники по НАТО требуют, чтобы... Йенс Столтенберг на этой неделе внес больше ясности в свой план по выделению... 100 миллиардов евро на поддержку Украины", - говорится в материале. По информации издания, предложение Столтенберга остается "острым вопросом" среди членов альянса. "За кулисами в последние недели даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины стали более сдержанно относиться к этому плану, задаваясь вопросом, где и каким образом будет найдена такая огромная сумма денег", - пишет газета, подчеркивая, что до встречи лидеров стран НАТО в Вашингтоне в июле остаются считанные недели. "План немного приводит в замешательство", - заявил газете неназванный чиновник из восточноевропейской страны. Другой источник заявил, что "не будет удивлен", если цифра в 100 миллиардов евро в конечном счете будет пересмотрена. По данным газеты, страны ожидают, что Столтенберг внесет большей ясности в свой план в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге в четверг и пятницу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), йенс столтенберг, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО
НАТО требует от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ

Politico: альянс требует от Столтенберга больше ясности по его плану по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Союзники по НАТО требуют от генсека альянса Йенса Столтенберга больше ясности по его плану о создании фонда для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Ранее Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
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"Союзники по НАТО требуют, чтобы... Йенс Столтенберг на этой неделе внес больше ясности в свой план по выделению... 100 миллиардов евро на поддержку Украины", - говорится в материале.
По информации издания, предложение Столтенберга остается "острым вопросом" среди членов альянса.
"За кулисами в последние недели даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины стали более сдержанно относиться к этому плану, задаваясь вопросом, где и каким образом будет найдена такая огромная сумма денег", - пишет газета, подчеркивая, что до встречи лидеров стран НАТО в Вашингтоне в июле остаются считанные недели.
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"План немного приводит в замешательство", - заявил газете неназванный чиновник из восточноевропейской страны. Другой источник заявил, что "не будет удивлен", если цифра в 100 миллиардов евро в конечном счете будет пересмотрена.
По данным газеты, страны ожидают, что Столтенберг внесет большей ясности в свой план в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге в четверг и пятницу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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