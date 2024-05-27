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Столтенберг объяснил усиление роли НАТО в поддержке Украины - РИА Новости, 27.05.2024
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11:27 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/nato-1948571071.html
Столтенберг объяснил усиление роли НАТО в поддержке Украины
Столтенберг объяснил усиление роли НАТО в поддержке Украины - РИА Новости, 27.05.2024
Столтенберг объяснил усиление роли НАТО в поддержке Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения по усилению роли альянса в поддержке Украины, которые запланированы на саммите в Вашингтоне в июле этого года,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:27
2024-05-27T11:27
в мире
вашингтон (штат)
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения по усилению роли альянса в поддержке Украины, которые запланированы на саммите в Вашингтоне в июле этого года, продиктованы необходимостью подготовки к "долгому конфликту". "Нам необходимо готовится к долгой войне, поэтому нам необходимо на саммите в Вашингтоне принять решения по усилению роли НАТО в лучшей координации многолетней поддержки, подготовки военных и долгосрочного финансирования, чтобы мы могли все это долго поддерживать", - сказал он.
https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html
вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг объяснил усиление роли НАТО в поддержке Украины

Генсек НАТО заявил, что альянс готовится к "долгому конфликту" на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения по усилению роли альянса в поддержке Украины, которые запланированы на саммите в Вашингтоне в июле этого года, продиктованы необходимостью подготовки к "долгому конфликту".
"Нам необходимо готовится к долгой войне, поэтому нам необходимо на саммите в Вашингтоне принять решения по усилению роли НАТО в лучшей координации многолетней поддержки, подготовки военных и долгосрочного финансирования, чтобы мы могли все это долго поддерживать", - сказал он.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Генсек НАТО призвал членов альянса помогать Украине
17 апреля, 16:38
 
В миреВашингтон (штат)УкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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