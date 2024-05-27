https://ria.ru/20240527/nato-1948571071.html

Столтенберг объяснил усиление роли НАТО в поддержке Украины

Столтенберг объяснил усиление роли НАТО в поддержке Украины - РИА Новости, 27.05.2024

Столтенберг объяснил усиление роли НАТО в поддержке Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения по усилению роли альянса в поддержке Украины, которые запланированы на саммите в Вашингтоне в июле этого года,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:27

2024-05-27T11:27

2024-05-27T11:27

в мире

вашингтон (штат)

украина

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения по усилению роли альянса в поддержке Украины, которые запланированы на саммите в Вашингтоне в июле этого года, продиктованы необходимостью подготовки к "долгому конфликту". "Нам необходимо готовится к долгой войне, поэтому нам необходимо на саммите в Вашингтоне принять решения по усилению роли НАТО в лучшей координации многолетней поддержки, подготовки военных и долгосрочного финансирования, чтобы мы могли все это долго поддерживать", - сказал он.

https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), украина, йенс столтенберг, нато