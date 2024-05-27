https://ria.ru/20240527/nato-1948567546.html

Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО

Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 27.05.2024

Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:16

2024-05-27T11:16

2024-05-27T11:16

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические условия. "Страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет. Надо сделать все, чтобы Украина сохранилась, и, когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО", - сказал он.

https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, йенс столтенберг, нато