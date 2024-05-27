https://ria.ru/20240527/nato-1948567546.html
Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО
Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 27.05.2024
Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:16
2024-05-27T11:16
2024-05-27T11:16
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические условия. "Страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет. Надо сделать все, чтобы Украина сохранилась, и, когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО", - сказал он.
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО
Столтенберг: для членства Украины в НАТО не созданы политические условия
БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические условия.
"Страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет. Надо сделать все, чтобы Украина сохранилась, и, когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО", - сказал он.