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Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 27.05.2024
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11:16 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/nato-1948567546.html
Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО
Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 27.05.2024
Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:16
2024-05-27T11:16
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические условия. "Страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет. Надо сделать все, чтобы Украина сохранилась, и, когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО", - сказал он.
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг признал отсутствие единства по срокам вступления Украины в НАТО

Столтенберг: для членства Украины в НАТО не созданы политические условия

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические условия.
"Страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет. Надо сделать все, чтобы Украина сохранилась, и, когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО", - сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО
15 февраля, 18:22
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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