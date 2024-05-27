https://ria.ru/20240527/nato-1948559753.html

НАТО на саммите в США обсудит усиление сотрудничества с Азией

НАТО на саммите в США обсудит усиление сотрудничества с Азией - РИА Новости, 27.05.2024

НАТО на саммите в США обсудит усиление сотрудничества с Азией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в США альянс обсудит усиление сотрудничества с с Азией, так как из этого региона якобы поступает основная... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:06

2024-05-27T11:06

2024-05-27T11:06

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в США альянс обсудит усиление сотрудничества с с Азией, так как из этого региона якобы поступает основная помощь РФ. "Усиление сотрудничества с глобальными партнерами, в особенности со странами Индо-тихоокеанского региона (Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей), станет одной из трех основных тем в повестке саммита в Вашингтоне наряду с Украиной и укреплением коллективной обороны и сдерживания", - заявил он. По его словам, "это отражает факт, что безопасность не является региональным вопросом, она имеет глобальный характер". "НАТО останется региональным альянсом Северной Америки и Европы, но на фоне конфликта на Украине то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы, и наоборот, то, что происходит в Европе, имеет значение для Азии", - сказал Столтенберг, добавив, что "мы видим, например, кто поддерживает Россию". По его утверждению, "самые важные союзники и поставщики России" – это якобы страны Азии. Столтенберг утверждает, что "Китай поддерживает военную экономику Россию", якобы "поставляет оборудование двойного назначения, является главным торговым партнером", заявив, что "другой поставщик" - это якобы "Иран…, а также Северная Корея". При этом РФ и Иран не раз отвергали подобные обвинения Запада, а Китай заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, это лицемерие и типичный пример двойных стандартов. КНДР так же не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934838760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, йенс столтенберг, петр ильичев, оон