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В Коми мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки
В Коми мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки - РИА Новости, 27.05.2024
В Коми мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки
Мужчина в Сыктывкаре напал с на сотрудницу службы доставки и нанес ей несколько ударов ножом, она была госпитализирована, но на следующий день скончалась от... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T00:53
2024-05-27T00:53
2024-05-27T00:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Мужчина в Сыктывкаре напал с на сотрудницу службы доставки и нанес ей несколько ударов ножом, она была госпитализирована, но на следующий день скончалась от полученных ранений, сообщает СУСК РФ по республике Коми. По данным ведомства, мужчина напал на женщину в помещении службы доставки в Сыктывкаре 24 мая. "Тридцатипятилетний мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Женщина была госпитализирована, но на следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время подозреваемый, ранее судимый, задержан, ему предъявлено обвинение. В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240526/draka-1948468899.html
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происшествия, сыктывкар, россия
Происшествия, Сыктывкар, Россия
В Коми мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки
В Сыктывкаре мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки, она погибла
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Мужчина в Сыктывкаре напал с на сотрудницу службы доставки и нанес ей несколько ударов ножом, она была госпитализирована, но на следующий день скончалась от полученных ранений, сообщает СУСК РФ по республике Коми.
По данным ведомства, мужчина напал на женщину в помещении службы доставки в Сыктывкаре 24 мая.
"Тридцатипятилетний мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Женщина была госпитализирована, но на следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
В настоящее время подозреваемый, ранее судимый, задержан, ему предъявлено обвинение. В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.