https://ria.ru/20240527/napadenie-1948508245.html

В Коми мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки

В Коми мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки - РИА Новости, 27.05.2024

В Коми мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки

Мужчина в Сыктывкаре напал с на сотрудницу службы доставки и нанес ей несколько ударов ножом, она была госпитализирована, но на следующий день скончалась от... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T00:53

2024-05-27T00:53

2024-05-27T00:53

происшествия

сыктывкар

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Мужчина в Сыктывкаре напал с на сотрудницу службы доставки и нанес ей несколько ударов ножом, она была госпитализирована, но на следующий день скончалась от полученных ранений, сообщает СУСК РФ по республике Коми. По данным ведомства, мужчина напал на женщину в помещении службы доставки в Сыктывкаре 24 мая. "Тридцатипятилетний мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Женщина была госпитализирована, но на следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время подозреваемый, ранее судимый, задержан, ему предъявлено обвинение. В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240526/draka-1948468899.html

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происшествия, сыктывкар, россия