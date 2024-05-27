https://ria.ru/20240527/muzey-1948525920.html
Проект Дальневосточного художественного музея представили в Москве
Проект Дальневосточного художественного музея представили в Москве - РИА Новости, 27.05.2024
Проект Дальневосточного художественного музея представили в Москве
Проект нового Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) Хабаровска представлен на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщает правительство... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:41
2024-05-27T08:41
2024-05-27T10:59
хабаровск
россия
москва
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Проект нового Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) Хабаровска представлен на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщает правительство Хабаровского края. Делегация региона приняла участие в деловой и культурной программе Дней регионального развития "Пространство будущего": Дальневосточный и Арктический макрорегион". "В рамках Дней регионального развития был представлен проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске. Его презентовала генеральный директор музея Наталия Толстая", - сообщает правительство региона. Новый ДВХМ появится в Хабаровске к 2028 году, отмечают региональные власти. Проект представляет собой уникальную культурную мультимедийную площадку, которая расположится на территории в 22 тысячи квадратных метров. В будущем здании музея запланированы показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций, архив для исследований молодыми учеными, музейными работниками, студентами, а также единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими. Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до100 тысяч человек в год на выставки редких полотен. Неотъемлемой частью городского событийного туризма станет амфитеатр для проведения массовых и культурно-просветительских мероприятий. Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска до 2030 года, который бывший глава региона Михаил Дегтярев (с 14 мая министр спорта РФ) представил президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме-2023. Экономическая ревитализация центра предусматривает, в том числе, объединенную набережную, благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского. Международная выставка-форум "Россия" – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 14 миллионов человек. Она проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
https://ria.ru/20231206/vystavka_rossiya-1914025446.html
https://ria.ru/20231104/ekspozitsiya-1907473167.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, россия, москва, михаил дегтярев, владимир путин
Хабаровск, Россия, Москва, Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Хабаровский край
Проект Дальневосточного художественного музея представили в Москве
Проект нового ДВХМ Хабаровска представили на выставке-форуме "Россия" в Москве
ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Проект нового Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) Хабаровска представлен на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщает правительство Хабаровского края.
Делегация региона приняла участие в деловой и культурной программе Дней регионального развития "Пространство будущего": Дальневосточный и Арктический макрорегион".
"В рамках Дней регионального развития был представлен проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске. Его презентовала генеральный директор музея Наталия Толстая", - сообщает правительство региона.
Новый ДВХМ появится в Хабаровске к 2028 году, отмечают региональные власти. Проект представляет собой уникальную культурную мультимедийную площадку, которая расположится на территории в 22 тысячи квадратных метров. В будущем здании музея запланированы показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций, архив для исследований молодыми учеными, музейными работниками, студентами, а также единственный в восточной части России
центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими. Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до100 тысяч человек в год на выставки редких полотен. Неотъемлемой частью городского событийного туризма станет амфитеатр для проведения массовых и культурно-просветительских мероприятий.
Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска до 2030 года, который бывший глава региона Михаил Дегтярев
(с 14 мая министр спорта РФ) представил президенту России Владимиру Путину
на Восточном экономическом форуме-2023. Экономическая ревитализация центра предусматривает, в том числе, объединенную набережную, благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского.
Международная выставка-форум "Россия" – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 14 миллионов человек. Она проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.