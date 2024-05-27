Рейтинг@Mail.ru
Проект Дальневосточного художественного музея представили в Москве - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
 
08:41 27.05.2024 (обновлено: 10:59 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/muzey-1948525920.html
Проект Дальневосточного художественного музея представили в Москве
Проект Дальневосточного художественного музея представили в Москве - РИА Новости, 27.05.2024
Проект Дальневосточного художественного музея представили в Москве
Проект нового Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) Хабаровска представлен на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщает правительство... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:41
2024-05-27T10:59
хабаровск
россия
москва
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948556711_0:173:922:692_1920x0_80_0_0_6ce1ea7c13cb9dd8194609c3f764ad20.jpg
ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Проект нового Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) Хабаровска представлен на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщает правительство Хабаровского края. Делегация региона приняла участие в деловой и культурной программе Дней регионального развития "Пространство будущего": Дальневосточный и Арктический макрорегион". "В рамках Дней регионального развития был представлен проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске. Его презентовала генеральный директор музея Наталия Толстая", - сообщает правительство региона. Новый ДВХМ появится в Хабаровске к 2028 году, отмечают региональные власти. Проект представляет собой уникальную культурную мультимедийную площадку, которая расположится на территории в 22 тысячи квадратных метров. В будущем здании музея запланированы показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций, архив для исследований молодыми учеными, музейными работниками, студентами, а также единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими. Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до100 тысяч человек в год на выставки редких полотен. Неотъемлемой частью городского событийного туризма станет амфитеатр для проведения массовых и культурно-просветительских мероприятий. Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска до 2030 года, который бывший глава региона Михаил Дегтярев (с 14 мая министр спорта РФ) представил президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме-2023. Экономическая ревитализация центра предусматривает, в том числе, объединенную набережную, благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского. Международная выставка-форум "Россия" – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 14 миллионов человек. Она проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
https://ria.ru/20231206/vystavka_rossiya-1914025446.html
https://ria.ru/20231104/ekspozitsiya-1907473167.html
хабаровск
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948556711_0:0:922:692_1920x0_80_0_0_d0e7e00749bb35e8b52253ce4dceb833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, россия, москва, михаил дегтярев, владимир путин
Хабаровск, Россия, Москва, Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Хабаровский край
Проект Дальневосточного художественного музея представили в Москве

Проект нового ДВХМ Хабаровска представили на выставке-форуме "Россия" в Москве

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяПрезентация проекта нового Дальневосточного художественного музея Хабаровска на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. 27 мая 2024
Презентация проекта нового Дальневосточного художественного музея Хабаровска на международной выставке-форуме Россия в Москве. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Презентация проекта нового Дальневосточного художественного музея Хабаровска на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. 27 мая 2024
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Проект нового Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) Хабаровска представлен на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщает правительство Хабаровского края.
Делегация региона приняла участие в деловой и культурной программе Дней регионального развития "Пространство будущего": Дальневосточный и Арктический макрорегион".
Международная выставка-форум Россия
Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции выставки "Россия"
6 декабря 2023, 07:41
"В рамках Дней регионального развития был представлен проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске. Его презентовала генеральный директор музея Наталия Толстая", - сообщает правительство региона.
Новый ДВХМ появится в Хабаровске к 2028 году, отмечают региональные власти. Проект представляет собой уникальную культурную мультимедийную площадку, которая расположится на территории в 22 тысячи квадратных метров. В будущем здании музея запланированы показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций, архив для исследований молодыми учеными, музейными работниками, студентами, а также единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими. Концепцией предусмотрены открытые фонды для посещения до100 тысяч человек в год на выставки редких полотен. Неотъемлемой частью городского событийного туризма станет амфитеатр для проведения массовых и культурно-просветительских мероприятий.
Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска до 2030 года, который бывший глава региона Михаил Дегтярев (с 14 мая министр спорта РФ) представил президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме-2023. Экономическая ревитализация центра предусматривает, в том числе, объединенную набережную, благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского.
Международная выставка-форум "Россия" – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 14 миллионов человек. Она проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
Экспозиция Якутии на международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Экспозиция Якутии открылась на международной выставке-форуме "Россия"
4 ноября 2023, 17:42
 
Хабаровский крайХабаровскРоссияМоскваМихаил ДегтяревВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала