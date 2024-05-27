https://ria.ru/20240527/musoroprovody-1948660238.html

Более 700 мусоропроводов заменят в Москве в 2024 году в рамках капремонта

Более 700 мусоропроводов заменят в Москве в 2024 году в рамках капремонта - РИА Новости, 27.05.2024

Более 700 мусоропроводов заменят в Москве в 2024 году в рамках капремонта

Более 700 мусоропроводов заменят в этом году в Москве в рамках капитального ремонта в 187 домах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:06

2024-05-27T15:06

2024-05-27T15:06

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 700 мусоропроводов заменят в этом году в Москве в рамках капитального ремонта в 187 домах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В 2024 году в рамках капитального ремонта в 187 жилых многоквартирных домах города заменят 736 мусоропроводов. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что одно из важных требований к новым мусоропроводам — звукоизоляция: теперь они практически бесшумные. Для поглощения звуков между полостями ствола прокладывают уплотнитель шириной около трех сантиметров. "Современные модели оборудованы автоматической системой очистки, она крепится на верхнем этаже и выглядит как большой ерш, который подключен к электричеству и водопроводу. Сюда же заливают и чистящее средство. Ерш используют с определенной периодичностью, он проходит по всей длине мусоропровода", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231018/nauka-1903328851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва