https://ria.ru/20240527/musoroprovody-1948660238.html
Более 700 мусоропроводов заменят в Москве в 2024 году в рамках капремонта
Более 700 мусоропроводов заменят в Москве в 2024 году в рамках капремонта - РИА Новости, 27.05.2024
Более 700 мусоропроводов заменят в Москве в 2024 году в рамках капремонта
Более 700 мусоропроводов заменят в этом году в Москве в рамках капитального ремонта в 187 домах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:06
2024-05-27T15:06
2024-05-27T15:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58388c867fcd0474523da44b274ffaa2.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 700 мусоропроводов заменят в этом году в Москве в рамках капитального ремонта в 187 домах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В 2024 году в рамках капитального ремонта в 187 жилых многоквартирных домах города заменят 736 мусоропроводов. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что одно из важных требований к новым мусоропроводам — звукоизоляция: теперь они практически бесшумные. Для поглощения звуков между полостями ствола прокладывают уплотнитель шириной около трех сантиметров. "Современные модели оборудованы автоматической системой очистки, она крепится на верхнем этаже и выглядит как большой ерш, который подключен к электричеству и водопроводу. Сюда же заливают и чистящее средство. Ерш используют с определенной периодичностью, он проходит по всей длине мусоропровода", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231018/nauka-1903328851.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120397_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_341109eeaabf9f9b8a1678412545ffcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва