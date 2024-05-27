https://ria.ru/20240527/moldaviya-1948755957.html

На границе Молдавии задержали шесть граждан Украины

На границе Молдавии задержали шесть граждан Украины - РИА Новости, 27.05.2024

На границе Молдавии задержали шесть граждан Украины

Шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении молдавской границы, они запросили убежище на территории Молдавии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:40

2024-05-27T19:40

2024-05-27T20:04

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении молдавской границы, они запросили убежище на территории Молдавии, сообщила пресс-служба Пограничной полиции страны в своем Telegram-канале. "Шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении молдавско-украинской границы. Пограничная полиция заметила группу мужчин, которая пешком пересекла границу в районе Окница. Иностранцы сообщили, что им помогли добраться до Молдавии. Взамен каждый из них отдал 6000-7000 евро", - говорится в сообщении, опубликованном молдавской Погранполицией. По данным ведомства, украинцы обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://radiosputnik.ru/20240422/pogranichnik-1941527580.html

https://ria.ru/20240324/moldaviya-1935446204.html

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в мире, украина, молдавия, владимир зеленский