На границе Молдавии задержали шесть граждан Украины
В Молдавии задержали шесть граждан Украины при незаконном пересечении границы
© Фото : Poliția de Frontieră a Republicii Moldova/TelegramГраждане Украины, задержанные при незаконном пересечении молдавской границы. 27 мая 2024
Граждане Украины, задержанные при незаконном пересечении молдавской границы. 27 мая 2024
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении молдавской границы, они запросили убежище на территории Молдавии, сообщила пресс-служба Пограничной полиции страны в своем Telegram-канале.
"Шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении молдавско-украинской границы. Пограничная полиция заметила группу мужчин, которая пешком пересекла границу в районе Окница. Иностранцы сообщили, что им помогли добраться до Молдавии. Взамен каждый из них отдал 6000-7000 евро", - говорится в сообщении, опубликованном молдавской Погранполицией.
По данным ведомства, украинцы обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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