https://ria.ru/20240527/moldaviya-1948713036.html

Советник Гуцул обвинил власти Молдавии в русофобии

Советник Гуцул обвинил власти Молдавии в русофобии - РИА Новости, 27.05.2024

Советник Гуцул обвинил власти Молдавии в русофобии

Советник главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул Павел Вережану заявил в понедельник, что молдавские власти намеренно отвергают готовых к... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:25

2024-05-27T17:25

2024-05-27T17:25

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брикс

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Советник главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул Павел Вережану заявил в понедельник, что молдавские власти намеренно отвергают готовых к сотрудничеству Россию и СНГ. "Они специально заводят нас в русофобию, то, чем занимается Европа и США. Эти страны доказывают, что есть двойные, тройные стандарты. Мы - маленькая страна, которую хотят вовлечь в военный конфликт. Хоть как-то ущипнуть РФ. Потому что именно Россия готова нам сейчас предоставлять газ по 4 лея (20 центов - ред.). Именно Россия и страны СНГ готовы принимать сельскохозяйственную продукцию молдавских аграриев. Именно СНГ и страны БРИКС являются будущим Молдовы. И власти воюют нашими руками против нашего будущего", - сказал Вережану на митинге перед зданием суда. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в понедельник в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где после перерыва почти в месяц продолжилось рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор". Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html

https://ria.ru/20240527/gutsul-1948583214.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, снг, брикс, таможенный союз