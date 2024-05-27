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Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны с участием России
Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны с участием России - РИА Новости, 27.05.2024
Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны с участием России
Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны в регионах страны с участием российских партнеров, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:48
2024-05-27T17:48
2024-05-27T17:48
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны в регионах страны с участием российских партнеров, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Первое заседании Совета регионов России и Узбекистана под председательством глав государств проходит в Ташкенте в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику. "Мы намерены создавать новые совместные индустриальные зоны для реализации проектов кооперации с ведущими предприятиями регионов России", - сказал Мирзиёев на открытии заседания. По его данным, Россия сегодня является ведущим технологическим и инвестиционным партнером Узбекистана.
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экономика, узбекистан, россия, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире
Экономика, Узбекистан, Россия, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, В мире
Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны с участием России
Узбекистан намерен создавать индустриальные зоны с участием российских партнеров