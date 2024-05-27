https://ria.ru/20240527/mirziev-1948723091.html

Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны с участием России

Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны с участием России - РИА Новости, 27.05.2024

Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны с участием России

Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны в регионах страны с участием российских партнеров, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:48

2024-05-27T17:48

2024-05-27T17:48

экономика

узбекистан

россия

ташкент

шавкат мирзиеев

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948661383_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_24459e58568f43546d8b0affb4727bf0.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Узбекистан намерен создавать новые индустриальные зоны в регионах страны с участием российских партнеров, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Первое заседании Совета регионов России и Узбекистана под председательством глав государств проходит в Ташкенте в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику. "Мы намерены создавать новые совместные индустриальные зоны для реализации проектов кооперации с ведущими предприятиями регионов России", - сказал Мирзиёев на открытии заседания. По его данным, Россия сегодня является ведущим технологическим и инвестиционным партнером Узбекистана.

https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948713480.html

узбекистан

россия

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, узбекистан, россия, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире