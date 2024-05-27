Мирзиеев рассказал о проектах сотрудничества регионов России и Узбекистана
Мирзиеев: на уровне регионов Узбекистана и России реализуется 200 проектов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на уровне узбекистанских и российских регионов реализуется свыше 200 проектов на 4 миллиарда долларов, подготовлен пакет новых проектов на 5 миллиардов долларов.
Первое заседании Совета регионов России и Узбекистана под председательством глав государств проходит в Ташкенте в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику.
"В настоящее время на уровне регионов реализуется 200 совместных проектов на 4 миллиарда долларов, кроме того, регионы подготовили пакет новых соглашений на сумму 5 миллиардов долларов", - сказал Мирзиёев на открытии заседания совета.