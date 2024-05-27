https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948713480.html

Мирзиеев рассказал о проектах сотрудничества регионов России и Узбекистана

Мирзиеев рассказал о проектах сотрудничества регионов России и Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев рассказал о проектах сотрудничества регионов России и Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на уровне узбекистанских и российских регионов реализуется свыше 200 проектов на 4 миллиарда долларов,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:26

2024-05-27T17:26

2024-05-27T17:26

шавкат мирзиеев

владимир путин

ташкент

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на уровне узбекистанских и российских регионов реализуется свыше 200 проектов на 4 миллиарда долларов, подготовлен пакет новых проектов на 5 миллиардов долларов. Первое заседании Совета регионов России и Узбекистана под председательством глав государств проходит в Ташкенте в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику. "В настоящее время на уровне регионов реализуется 200 совместных проектов на 4 миллиарда долларов, кроме того, регионы подготовили пакет новых соглашений на сумму 5 миллиардов долларов", - сказал Мирзиёев на открытии заседания совета.

https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948698953.html

ташкент

узбекистан

россия

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Дарья Буймова

шавкат мирзиеев, владимир путин, ташкент, узбекистан, россия