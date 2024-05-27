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Мирзиеев сообщил о создании центров для поставок овощей и фруктов в Россию
Мирзиеев сообщил о создании центров для поставок овощей и фруктов в Россию - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев сообщил о создании центров для поставок овощей и фруктов в Россию
Узбекистан и Россия ведут работу по строительству агрологистических центров для поставок овощей и фруктов на российский рынок, заявил президент Узбекистана... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:01
2024-05-27T17:01
2024-05-27T17:31
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Узбекистан и Россия ведут работу по строительству агрологистических центров для поставок овощей и фруктов на российский рынок, заявил президент Узбекистана Шавкат МирзиёевПервое заседании Совета регионов России и Узбекистана под председательством глав государств проходит в Ташкенте в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику."В настоящее время ведется проработка проектов расширения сети агрологистических центров в регионах Узбекистана для организации прямых поставок качественной плодоовощной продукции в Россию", - сказал Мирзиёев на открытии заседания совета.По его оценке, данное сотрудничество нацелено на обеспечение продовольственной безопасности обеих стран.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, в мире
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент, В мире
Мирзиеев сообщил о создании центров для поставок овощей и фруктов в Россию
Ташкент и Москва работают над центрами для поставок овощей и фруктов в Россию