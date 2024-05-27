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Мирзиеев сообщил о создании центров для поставок овощей и фруктов в Россию - РИА Новости, 27.05.2024
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17:01 27.05.2024 (обновлено: 17:31 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948703668.html
Мирзиеев сообщил о создании центров для поставок овощей и фруктов в Россию
Мирзиеев сообщил о создании центров для поставок овощей и фруктов в Россию - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев сообщил о создании центров для поставок овощей и фруктов в Россию
Узбекистан и Россия ведут работу по строительству агрологистических центров для поставок овощей и фруктов на российский рынок, заявил президент Узбекистана... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:01
2024-05-27T17:31
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Узбекистан и Россия ведут работу по строительству агрологистических центров для поставок овощей и фруктов на российский рынок, заявил президент Узбекистана Шавкат МирзиёевПервое заседании Совета регионов России и Узбекистана под председательством глав государств проходит в Ташкенте в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику."В настоящее время ведется проработка проектов расширения сети агрологистических центров в регионах Узбекистана для организации прямых поставок качественной плодоовощной продукции в Россию", - сказал Мирзиёев на открытии заседания совета.По его оценке, данное сотрудничество нацелено на обеспечение продовольственной безопасности обеих стран.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, в мире
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент, В мире
Мирзиеев сообщил о создании центров для поставок овощей и фруктов в Россию

Ташкент и Москва работают над центрами для поставок овощей и фруктов в Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Узбекистан и Россия ведут работу по строительству агрологистических центров для поставок овощей и фруктов на российский рынок, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Первое заседании Совета регионов России и Узбекистана под председательством глав государств проходит в Ташкенте в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику.
"В настоящее время ведется проработка проектов расширения сети агрологистических центров в регионах Узбекистана для организации прямых поставок качественной плодоовощной продукции в Россию", - сказал Мирзиёев на открытии заседания совета.
По его оценке, данное сотрудничество нацелено на обеспечение продовольственной безопасности обеих стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Мирзиеев и Путин договорились об углублении кооперации в сельском хозяйстве
17:27
 
РоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевТашкентВ мире
 
 
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