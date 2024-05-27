https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948656098.html

Мирзиеев назвал визит Путина историческим

Мирзиеев назвал визит Путина историческим - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев назвал визит Путина историческим

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в Ташкенте рады, что один из первых визитов российский лидер Владимир Путин нанес в Узбекистан, и назвал этот... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:54

2024-05-27T14:54

2024-05-27T14:54

узбекистан

ташкент

россия

шавкат мирзиеев

владимир путин

в мире

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в Ташкенте рады, что один из первых визитов российский лидер Владимир Путин нанес в Узбекистан, и назвал этот визит историческим. "После переизбрания вы совершаете (визит) именно в нашу страну. Это свидетельствует о нынешнем высочайшем уровне и особом характере двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией. Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим", - сказал Мирзиёев в ходе переговоров с Путиным в Ташкенте в расширенном составе. По словам Мирзиёева, визит Путина "знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества" между двумя странами. Узбекский лидер отметил, что сегодня российско-узбекское сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и "охватывает все сферы и направления межгосударственного взаимодействия".

https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948655287.html

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узбекистан, ташкент, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире