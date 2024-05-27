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Мирзиеев назвал визит Путина историческим - РИА Новости, 27.05.2024
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14:54 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948656098.html
Мирзиеев назвал визит Путина историческим
Мирзиеев назвал визит Путина историческим - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев назвал визит Путина историческим
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в Ташкенте рады, что один из первых визитов российский лидер Владимир Путин нанес в Узбекистан, и назвал этот... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:54
2024-05-27T14:54
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ташкент
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
в мире
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в Ташкенте рады, что один из первых визитов российский лидер Владимир Путин нанес в Узбекистан, и назвал этот визит историческим. "После переизбрания вы совершаете (визит) именно в нашу страну. Это свидетельствует о нынешнем высочайшем уровне и особом характере двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией. Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим", - сказал Мирзиёев в ходе переговоров с Путиным в Ташкенте в расширенном составе. По словам Мирзиёева, визит Путина "знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества" между двумя странами. Узбекский лидер отметил, что сегодня российско-узбекское сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и "охватывает все сферы и направления межгосударственного взаимодействия".
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узбекистан, ташкент, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире
Узбекистан, Ташкент, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, В мире
Мирзиеев назвал визит Путина историческим

Президент Узбекистана Мирзиеев назвал визит Путина историческим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в Ташкенте рады, что один из первых визитов российский лидер Владимир Путин нанес в Узбекистан, и назвал этот визит историческим.
"После переизбрания вы совершаете (визит) именно в нашу страну. Это свидетельствует о нынешнем высочайшем уровне и особом характере двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией. Ваш государственный визит по праву можно назвать историческим", - сказал Мирзиёев в ходе переговоров с Путиным в Ташкенте в расширенном составе.
По словам Мирзиёева, визит Путина "знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества" между двумя странами. Узбекский лидер отметил, что сегодня российско-узбекское сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и "охватывает все сферы и направления межгосударственного взаимодействия".
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Мирзиеев сообщил, что они с Путиным прошлись по всем пунктам повестки
14:52
 
УзбекистанТашкентРоссияШавкат МирзиеевВладимир ПутинВ мире
 
 
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