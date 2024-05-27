https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948655287.html

Мирзиеев сообщил, что они с Путиным прошлись по всем пунктам повестки

Мирзиеев сообщил, что они с Путиным прошлись по всем пунктам повестки - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев сообщил, что они с Путиным прошлись по всем пунктам повестки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах с карандашом в руках прошлись по всем пунктам... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:52

2024-05-27T14:52

2024-05-27T14:52

узбекистан

россия

ташкент

шавкат мирзиеев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах с карандашом в руках прошлись по всем пунктам повестки. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне. "На встрече в узком составе, прошедшей в духе, я вам искренне хочу сказать, открытости, доверия и полного взаимопонимания, мы с уважаемым Владимиром Владимировичем обстоятельно, держа в руках карандаш, если образно говорить, по всему комплексу вопросов обширной повестки прошлись", - сказал он в ходе встречи с Путиным в расширенном составе в понедельник в Ташкенте. По словам Мирзиёева, лидеры отдельно остановились на выполнении принятых поручений по прошлогодней встрече в Москве, проанализировали результаты совместной работы в торговле, промышленной кооперации, энергетике.

https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948653591.html

узбекистан

россия

ташкент

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узбекистан, россия, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин