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Мирзиеев сообщил, что они с Путиным прошлись по всем пунктам повестки - РИА Новости, 27.05.2024
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14:52 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948655287.html
Мирзиеев сообщил, что они с Путиным прошлись по всем пунктам повестки
Мирзиеев сообщил, что они с Путиным прошлись по всем пунктам повестки - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев сообщил, что они с Путиным прошлись по всем пунктам повестки
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах с карандашом в руках прошлись по всем пунктам... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:52
2024-05-27T14:52
узбекистан
россия
ташкент
шавкат мирзиеев
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах с карандашом в руках прошлись по всем пунктам повестки. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне. "На встрече в узком составе, прошедшей в духе, я вам искренне хочу сказать, открытости, доверия и полного взаимопонимания, мы с уважаемым Владимиром Владимировичем обстоятельно, держа в руках карандаш, если образно говорить, по всему комплексу вопросов обширной повестки прошлись", - сказал он в ходе встречи с Путиным в расширенном составе в понедельник в Ташкенте. По словам Мирзиёева, лидеры отдельно остановились на выполнении принятых поручений по прошлогодней встрече в Москве, проанализировали результаты совместной работы в торговле, промышленной кооперации, энергетике.
https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948653591.html
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узбекистан, россия, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин
Узбекистан, Россия, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Мирзиеев сообщил, что они с Путиным прошлись по всем пунктам повестки

Мирзиеев и Путин на переговорах прошлись по всему комплексу вопросов повестки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах с карандашом в руках прошлись по всем пунктам повестки.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
"На встрече в узком составе, прошедшей в духе, я вам искренне хочу сказать, открытости, доверия и полного взаимопонимания, мы с уважаемым Владимиром Владимировичем обстоятельно, держа в руках карандаш, если образно говорить, по всему комплексу вопросов обширной повестки прошлись", - сказал он в ходе встречи с Путиным в расширенном составе в понедельник в Ташкенте.
По словам Мирзиёева, лидеры отдельно остановились на выполнении принятых поручений по прошлогодней встрече в Москве, проанализировали результаты совместной работы в торговле, промышленной кооперации, энергетике.
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УзбекистанРоссияТашкентШавкат МирзиеевВладимир Путин
 
 
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