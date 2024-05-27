https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948654264.html

Мирзиеев оценил показатели сотрудничества с Россией в индустриальной сфере

Мирзиеев оценил показатели сотрудничества с Россией в индустриальной сфере - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев оценил показатели сотрудничества с Россией в индустриальной сфере

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что такой содержательной индустриальной повестки в отношениях... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:50

2024-05-27T14:50

2024-05-27T14:50

экономика

узбекистан

россия

шавкат мирзиеев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что такой содержательной индустриальной повестки в отношениях с Россией раньше не было. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне. "Уважаемый Владимир Владимирович! Никогда еще в нашем сотрудничестве таких показателей, такого содержания у нас индустриальной повестки просто не было", - сказал Мирзиёев на встрече с Путиным. По его данным, речь идет о кооперации в энергетике, металлургии, нефтехимии, машиностроении, добывающей отрасли, отрасли, сельскому хозяйству, логистике, фармацевтике, сфере искусственного интеллекта и многих других направлений. "Совместные проекты носят исключительно взаимовыгодный характер и предусматривают привлечение самых передовых технологий и оборудования. Для продвижения таких проектов запускают совместную инвестиционную платформу", - добавил Мирзиёев.

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экономика, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире