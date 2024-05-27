Рейтинг@Mail.ru
Мирзиеев оценил показатели сотрудничества с Россией в индустриальной сфере - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948654264.html
Мирзиеев оценил показатели сотрудничества с Россией в индустриальной сфере
Мирзиеев оценил показатели сотрудничества с Россией в индустриальной сфере - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев оценил показатели сотрудничества с Россией в индустриальной сфере
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что такой содержательной индустриальной повестки в отношениях... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:50
2024-05-27T14:50
экономика
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948601074_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_9fa40783bf387ecedd8e34c0138e5d7a.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что такой содержательной индустриальной повестки в отношениях с Россией раньше не было. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне. "Уважаемый Владимир Владимирович! Никогда еще в нашем сотрудничестве таких показателей, такого содержания у нас индустриальной повестки просто не было", - сказал Мирзиёев на встрече с Путиным. По его данным, речь идет о кооперации в энергетике, металлургии, нефтехимии, машиностроении, добывающей отрасли, отрасли, сельскому хозяйству, логистике, фармацевтике, сфере искусственного интеллекта и многих других направлений. "Совместные проекты носят исключительно взаимовыгодный характер и предусматривают привлечение самых передовых технологий и оборудования. Для продвижения таких проектов запускают совместную инвестиционную платформу", - добавил Мирзиёев.
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948649000.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948601074_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_ce282395819bef12bc3f61edef9bc556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире
Экономика, Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, В мире
Мирзиеев оценил показатели сотрудничества с Россией в индустриальной сфере

Мирзиеев: у Узбекистана и России очень содержательная индустриальная повестка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что такой содержательной индустриальной повестки в отношениях с Россией раньше не было.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Никогда еще в нашем сотрудничестве таких показателей, такого содержания у нас индустриальной повестки просто не было", - сказал Мирзиёев на встрече с Путиным.
По его данным, речь идет о кооперации в энергетике, металлургии, нефтехимии, машиностроении, добывающей отрасли, отрасли, сельскому хозяйству, логистике, фармацевтике, сфере искусственного интеллекта и многих других направлений. "Совместные проекты носят исключительно взаимовыгодный характер и предусматривают привлечение самых передовых технологий и оборудования. Для продвижения таких проектов запускают совместную инвестиционную платформу", - добавил Мирзиёев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Мирзиеев назвал Россию стратегическим партнером в поставках энергоносителей
14:40
 
ЭкономикаУзбекистанРоссияШавкат МирзиеевВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала